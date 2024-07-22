Об этом сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. По его словам, еще три случая вируса Чандипур были зарегистрированы в других штатах Индии.

Также на тему В Минздраве предупредили об угрозе вспышек гепатитов и холеры из-за отключения воды

Новая вспышка вируса Чандипур

На прошлой неделе власти штата сообщили лишь об одном подтвержденном случае смерти и 29 больных. Министр также отметил, что вирус вызвал беспокойство из-за обнаружения симптомов у детей.

Он уточнил, что вспышка может быть связана с последствиями энцефалита. Индийские власти уже начали противоэпидемические мероприятия, включая распыление порошка малатиона в районах, где наблюдается больше всего случаев. В то же время из других частей Гуджарат поступают сообщения о возможных новых случаях заражения.

Что известно о вирусе Чандипур

Вирус Чандипур, известный в науке как Chandipura vesiculovirus (CHPV), принадлежит к семейству Rhabdoviridae. Он вызывает тяжелую форму энцефалитной болезни у людей, что называется энцефалитом Чандипур или вирусным энцефалитом Чандипур.

Впервые этот вирус был идентифицирован в 1965 году после его изоляции из крови двух пациентов в деревне Чандипур в штате Махараштра, Индия. С тех пор он связан с несколькими вспышками энцефалитной болезни, особенно в центральной Индии.

Начальные симптомы инфекции вирусом Чандипур могут включать внезапную высокую температуру, сильную головную боль и боль в мышцах. Дальнейшее развитие заболевания может привести к изменениям в сознании и судорогам. Учитывая его быстрое начало и серьезные симптомы, его считают крайне опасным патогеном.