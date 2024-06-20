Про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, наразі ситуація не менш критична, ніж тоді, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС.

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Чому зростають ризики

Міністр пояснив ризики тим, що через відключення енергоживлення часто зупиняється водопостачання.

"Зупинка водопостачання на тривалий термін, а потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце", – сказав Ляшко.

У контексті проблем з електроенергією та водою в літній сезон українцям загрожують ті інфекційні хвороби, які пов'язані з недотриманням норм гігієни. Це і гепатити, і холера, і ботулізм, який виникає при порушенні норм зберігання та призводить до харчових отруєнь.

Яка ситуація наразі

Очільник МОЗ повідомив, що зараз центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, вони роблять усі необхідні дії, аби запобігати поширенню інфекції.

Ляшко наголосив, що випадків холери не зафіксовано, але виявлені гастроентероколіти невстановленої етіології. При цьому він нагадав, що у 2023 році вже фіксували спалахи гепатиту А, який пов'язаний з водою.

Окрім цього, як наголосив Ляшко, також є зростання кількості випадків захворювання на кашлюк.