В сети распространяют информацию, что в Украине распространяется лихорадка Денге. Министерство здравоохранения Украины якобы сообщает об активном диагностировании лихорадки, а врачи-клиницисты получили указания более тщательно подходить к расспросам пациентов о симптомах и уточнять, не путешествовали ли они недавно. Все это якобы из-за деятельности "американских биолабораторий".

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Ложь о лихорадке Денге

Пропагандисты ссылаются на слова врача-инфекциониста Ольги Голубовской. Медик в своем телеграмм-канале еще в мае 2024 года написала, что диагностирует "завезенные случаи" лихорадки Денге. Сообщение иллюстрирует фото результатов анализа за 23 мая 2024 года, где в крови обнаружена РНК вируса.

Поэтому она советует клиницистам насторожиться, если пациенты недавно вернулись из путешествия, и имеют такие симптомы, как сильные боли в костях и суставах, высыпания, брадикардия, тромбоцитопения, лейкопения в крови. Поскольку это с высокой вероятностью укажет на возможное заражение лихорадкой.

Во-первых, врач не говорит об аномальном росте заболеваемости или вообще росте. Только делится своим опытом.

Во-вторых, посты врача в личном блоге не являются заявлениями Министерства здравоохранения Украины. Министерство не объявляло о рисках или начале эпидемии лихорадки Денге. Врачи не получали от министерства указания, это личный совет Голубовской своим коллегам.

В-третьих, врач не упоминает деятельность "американских биолабораторий" как причину появления случаев Денге в Украине. По мнению врача, распространению этого инфекционного заболевания по миру способствуют путешествия, урбанизация и изменения климата. Распространению заболевания в Европе также способствовало укоренение особого вида комаров-переносчиков.

Что известно о лихорадке Денге

Лихорадка Денге – острая инфекционная болезнь, которая склонна к эпидемическому распространению. Инкубационный период длится 3–15 дней (чаще – от 5 до 7 дней). Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Саму лихорадку наблюдают у всех больных, температура тела быстро повышается до 39–40°C.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории, в том числе Европу, Восточное Средиземноморье и Южную Америку.

Сейчас это заболевание является эндемическим (таким, что постоянно существует на этой территории) в более чем 100 странах ВОЗ в регионах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона. По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более 10 млн случаев с начала года, из них 5,6 – лабораторно подтверждены. Данных по Украине организация не имеет.

Как сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, в материковой Европе в 2024 году зарегистрировали случаи завоза вируса из эндемичных районов в Германии, Италии и Франции, но до сих пор не сообщалось об автохтонных, то есть местных, случаях. Это означает, что лихорадка наблюдается только у тех пациентов, что ранее путешествовали в эндемические или эпидемиологические районы.

Основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары aedes albopictus – "тигровые комары". Среди прочего они являются носителями вируса лихорадки Денге. Этот вид комаров уже распространен в таких странах ЕС как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения и Испания. Известно, что его также иногда фиксируют на Кипре, в Чехии, Лихтенштейне, Нидерландах, Словакии и Швеции. В Украине "тигровые комары" распространены на территории временно оккупированного Крыма. Северная граница их распространения в Венгрии проходит совсем рядом с украинским Закарпатьем.

Карта распространения aedes albopictus в Европе по состоянию на июль 2024 года. Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний

Поэтому риски роста заболеваемости есть, учитывая присутствие комаров, переносящих этот вирус. Однако пока причин даже для объявления Украины эндемическим регионом нет. По словам Голубовской, сейчас фиксируются единичные "завезенные" случаи – это не является свидетельством массового распространения вируса или эпидемиологической угрозы. Министерство здравоохранения не сообщало об угрозе распространения лихорадки Денге в Украине.

