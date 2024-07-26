В сети распространяют информацию, что в Украине распространяется лихорадка Денге. Министерство здравоохранения Украины якобы сообщает об активном диагностировании лихорадки, а врачи-клиницисты получили указания более тщательно подходить к расспросам пациентов о симптомах и уточнять, не путешествовали ли они недавно. Все это якобы из-за деятельности "американских биолабораторий".
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Скриншот сообщения
Ложь о лихорадке Денге
Пропагандисты ссылаются на слова врача-инфекциониста Ольги Голубовской. Медик в своем телеграмм-канале еще в мае 2024 года написала, что диагностирует "завезенные случаи" лихорадки Денге. Сообщение иллюстрирует фото результатов анализа за 23 мая 2024 года, где в крови обнаружена РНК вируса.
Поэтому она советует клиницистам насторожиться, если пациенты недавно вернулись из путешествия, и имеют такие симптомы, как сильные боли в костях и суставах, высыпания, брадикардия, тромбоцитопения, лейкопения в крови. Поскольку это с высокой вероятностью укажет на возможное заражение лихорадкой.
Во-первых, врач не говорит об аномальном росте заболеваемости или вообще росте. Только делится своим опытом.
Во-вторых, посты врача в личном блоге не являются заявлениями Министерства здравоохранения Украины. Министерство не объявляло о рисках или начале эпидемии лихорадки Денге. Врачи не получали от министерства указания, это личный совет Голубовской своим коллегам.
В-третьих, врач не упоминает деятельность "американских биолабораторий" как причину появления случаев Денге в Украине. По мнению врача, распространению этого инфекционного заболевания по миру способствуют путешествия, урбанизация и изменения климата. Распространению заболевания в Европе также способствовало укоренение особого вида комаров-переносчиков.
Что известно о лихорадке Денге
Лихорадка Денге – острая инфекционная болезнь, которая склонна к эпидемическому распространению. Инкубационный период длится 3–15 дней (чаще – от 5 до 7 дней). Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Саму лихорадку наблюдают у всех больных, температура тела быстро повышается до 39–40°C.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории, в том числе Европу, Восточное Средиземноморье и Южную Америку.
Сейчас это заболевание является эндемическим (таким, что постоянно существует на этой территории) в более чем 100 странах ВОЗ в регионах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона. По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более 10 млн случаев с начала года, из них 5,6 – лабораторно подтверждены. Данных по Украине организация не имеет.
Как сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, в материковой Европе в 2024 году зарегистрировали случаи завоза вируса из эндемичных районов в Германии, Италии и Франции, но до сих пор не сообщалось об автохтонных, то есть местных, случаях. Это означает, что лихорадка наблюдается только у тех пациентов, что ранее путешествовали в эндемические или эпидемиологические районы.
Основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары aedes albopictus – "тигровые комары". Среди прочего они являются носителями вируса лихорадки Денге. Этот вид комаров уже распространен в таких странах ЕС как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения и Испания. Известно, что его также иногда фиксируют на Кипре, в Чехии, Лихтенштейне, Нидерландах, Словакии и Швеции. В Украине "тигровые комары" распространены на территории временно оккупированного Крыма. Северная граница их распространения в Венгрии проходит совсем рядом с украинским Закарпатьем.
Европейский центр профилактики и контроля заболеванийКарта распространения aedes albopictus в Европе по состоянию на июль 2024 года. Источник:
Поэтому риски роста заболеваемости есть, учитывая присутствие комаров, переносящих этот вирус. Однако пока причин даже для объявления Украины эндемическим регионом нет. По словам Голубовской, сейчас фиксируются единичные "завезенные" случаи – это не является свидетельством массового распространения вируса или эпидемиологической угрозы. Министерство здравоохранения не сообщало об угрозе распространения лихорадки Денге в Украине.