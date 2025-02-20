Для анализа влияния 164 факторов окружающей среды и генетических рисков на 22 возрастных заболевания и риск ранней смерти исследователи использовали данные почти 500 тысяч участников проекта UK Biobank. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine, сообщает 24 Канал.

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Образ жизни имеет решающее значение

Факторы окружающей среды отвечают за 17% вариации риска смертности, тогда как генетическая предрасположенность объясняет менее 2%.

Среди 25 выявленных факторов окружающей среды наибольшее влияние на смертность и биологическое старение имеют курение, социально-экономический статус, физическая активность и условия проживания.

Курение связано с развитием 21 заболевания, социально-экономические факторы (уровень дохода, наличие жилья, занятость) – 19, а физическая активность влияет на 17 различных болезней.

23 из выявленных факторов можно скорректировать, что открывает пути для улучшения состояния здоровья.

Заметное влияние имеют также факторы, которые действовали в детстве, например, вес в 10 лет или курение матери во время беременности. Эти аспекты влияют на темпы старения и риск преждевременной смерти в течение жизни (в возрастном диапазоне 30 – 80 лет).

Наибольшее влияние факторов окружающей среды обнаружено при заболеваниях легких, сердца и печени, тогда как генетический риск преобладал при деменции и раке молочной железы.

Важность исследования

Полученные данные демонстрируют, что факторы, которые можно изменить, играют ключевую роль в снижении рисков для здоровья. Хотя наследственность имеет большое значение при некоторых заболеваниях, таких как рак или патологии мозга, наше исследование подтверждает возможность снижения вероятности возникновения хронических болезней сердца, легких и печени – основных причин инвалидности и смертности в мире,

– отметила старший автор исследования Профессор Корнелия ван Дуйн.

Для оценки темпов старения ученые использовали уникальный показатель – "часы старения", основанный на уровнях белков в крови. Этот метод ранее подтвердил свою эффективность в исследовании возрастных изменений в UK Biobank, а также в двух масштабных исследованиях, проведенных в Китае и Финляндии.

Исследование также подчеркивает, что, хотя влияние отдельных факторов на преждевременную смерть может быть незначительным, их совокупное влияние в течение жизни объясняет значительную часть случаев.