Исследователи также нашли потенциальное решение этой проблемы в виде уже имеющегося лекарственного препарата, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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В своем отчете World Heart Report (WHF) за 2023 год Всемирная федерация кардиологов отметила, что на протяжении десятилетий заболевания сердца были основной причиной смертности во всем мире, и их частота продолжает расти.

По данным WHF, в 2019 году в странах с высоким уровнем дохода стандартизированные по возрасту показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин были выше, чем у женщин.Хотя предыдущие исследования показали, что у мужчин, как правило, случаются более масштабные и разрушительные сердечные приступы, механизм их возникновения оставался невыясненным.

Новое исследование инфаркта

Новое исследование, проведено Гетеборгским университетом в Швеции, продемонстрировало, что, когда речь идет о повреждениях, вызванные сердечным приступом, гормон тестостерон определяет эти половые различия.

Основной причиной сердечного приступа – в медицине это называется инфарктом миокарда (ИМ) – является закупорка коронарной артерии. Оно мешает попаданию крови, насыщенной кислородом, к определенному участку сердечной мышцы, в результате чего пораженные мышечные клетки погибают в течение нескольких минут.

На начальной стадии острого инфаркта организм мобилизует нейтрофилы – белые кровяные клетки, известные как "первая линия защиты". Они направляются к зоне повреждения, чтобы начать воспалительный процесс и очистить ткани от остатков мертвых клеток. От того, как организм реагирует на инфаркт в первые дни, зависит размер повреждений сердечной мышцы, а также скорость восстановления пациента.

Почему мужчины хуже переносят инфаркт

Чтобы оценить различия между реакцией мужского и женского организма на инфаркт, исследователи провели эксперимент с мышами, блокируя коронарную артерию у самцов и самок на 45 минут. Через сутки у самцов мышей наблюдался более высокий уровень нейтрофилов в крови и больший масштаб повреждений сердечной мышцы, чем у самок.

Также было зафиксировано, что уровень тестостерона у самцов мышей через сутки после инфаркта превышал его показатель у самок в 15 раз. У людей уровень тестостерона у мужчин обычно превышает женский более чем в 10 раз.

Чтобы подтвердить влияние тестостерона на уровень нейтрофилов у самцов после инфаркта, исследователи провели дополнительные эксперименты с кастрированными мышами. У них уровень тестостерона был значительно снижен, и после сердечного приступа их показатели нейтрофилов в крови были такими же, как у самок.

Уровень повреждений сердечной мышцы у кастрированных мышей также был ниже. Однако при введении кастрированным мышам дозы тестостерона наблюдалось увеличение уровня маркера повреждения сердца – тропонина I, который используется для диагностики инфаркта у людей.

Как уменьшить повреждения

В поисках способа уменьшения вызванной тестостероном воспалительной реакции исследователи обратились к данным клинических испытаний, где пациентам с первым острым инфарктом миокарда назначался препарат тоцилизумаб.

Он уже применяется для лечения ревматоидного артрита. Было обнаружено, что этот препарат снижает уровень нейтрофилов в крови и уменьшает размер повреждений сердечной мышцы у мужчин более заметно, чем у женщин.