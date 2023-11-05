Відкриття зробили японські вчені, вони дуже задоволені виявленим взаємозв'язком і вважають, що це досить смачний спосіб подбати про наш мозок. Результати дослідження опублікували в журналі Nutrients.

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Мова про васабі, а точніше головний його компонент 6-метилсульфінілгексілізотіоціанат (6-MSITC).

Якщо коротко, це біологічно активна сполука, яка імовірно має антиоксидантну та протизапальну дію, що перешкоджає пошкодженню клітин і захищає їх.

Як проводили дослідження

В експерименті взяли участь 72 дорослих віком від 60 років. Дослідження тривало 12 тижнів.

Учасників розділили на дві групи: перша група щодня приймала таблетку васабі, а друга група приймала плацебо.

Виявилось, що учасники першої групи, які споживали васабі, показали значно кращі показники епізодичної пам’яті. Зокрема, їм краще вдавалось згадувати події з минулого, також відповідні тести показали покращення і тимчасової пам'яті.

Перспектива відкриття

Отримані дані спонукали вчених поглибитись у вивчення ефектів васабі на молекулярному рівні. Втім, поки що їм не вдалось виявити антиоксидантні або протизапальні сполуки у васабі. Відтак, пояснити, чому васабі впливає на когнітивні здібності учені все ще не можуть, тому дослідження будуть продовжуватись.