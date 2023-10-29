Так, команда голландських учених Університету Вагенінгема з'ясувала, що споживання кави може бути корисним для підтримки здоров'я нирок.

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Дослідження охоплює майже 80 тисяч голландців, і підтверджує гіпотезу, що кава зберігає здоров'я наших нирок. Особливо це стосується людей з діабетом,

– ідеться у повідомленні.

Учені встановили також і дозування, при якому спостерігається ефект і ви знову ж таки здивуєтесь. Бо мова про 4 чашки кави на день. Саме стільки кави потрібно випивати, аби знизити пошкодження нирок.

Увага. Мова про чорну каву без цукру і добавок, як от сиропи, молоко.

Чи варто пити каву для здоров'я нирок

Водночас дієтологи наголосили, що рано давати офіційні рекомендації, а тому стверджувати, що люди мають пити 4 чашки кави щодень, аби зберегти здоров'я нирок – дуже передчасно. Насамперед тому, що дослідники залучили до дослідження лише кавоманів.

Науковці також заначили, що позитивний вплив кави найбільше спостерігали у людей, які мають діабет.

Річ у тім, що хронічне захворювання нирок часто є недіагностованим доти, доки функція нирок не впаде до рівня, за якого пацієнту потрібен діаліз або трансплантація. А тому, важливо приділяти більше уваги профілактиці захворюванням нирок. Зокрема, проходити регулярні чекапи, дотримуватись дієти, яка не шкодить ниркам.

Як відомо, деградація функції нирок відбувається удвічі швидше у діабетиків і людей, які перенесли серцевий напад. Імовірно, така кореляція і спостерігалась серед учасників, які випивали по 4 чашки на день.