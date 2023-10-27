Відповідні висновки зробили вчені з університету Монаш у Мельбурні (Австралія), результати опублікували у медичному журналі NCB. Фахівці виявили досить цікаву кореляцію між рівнем тригліцеридів і ризиками захворювання.

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Зокрема, літні люди з вищим рівнем тригліцеридів у крові мали на 18% менше шансів отримати смертельний стан, ніж ті, у кого кількість тригліцеридів була вдвічі меншою.

Результати дослідження показують, що рівень тригліцеридів може бути таким собі предиктором ризику деменції та зниження когнітивних функцій у літніх людей,

– зазначила професор університету Монаш Чжень Чжоу.

Учені переконані, що отримані результати є корисними і важливими і можуть спонукати медиків розробляти "нові стратегії профілактики" смертельної хвороби, адже досі ліків від хвороби Альцгеймера не існує.

Чому деменція становить небезпеку