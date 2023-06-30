Одним із таких цінних компонентів є куркума, тож розповідаємо, як правильно пити воду з куркумою.

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Чому куркума корисна До складу куркуми входять вітаміни групи B, аскорбінова кислота, філлохінон, кальцій, залізо, фосфор, долин, йод, ефірні олії. Столова ложка куркуми забезпечує 26% добової потреби в марганці, 16% добової потреби в залізі, 5% добової потреби в калії та 3% добової потреби у вітаміні С

Що буде, якщо зранку пити теплу воду з куркумою

Куркума – це потужний протизапальний та антиоксидантний засіб. Якщо гострий запальний процес є нормальною реакцією імунної системи на хворобу, то хронічне запалення – це порушення, яке провокує збої у функціонуванні багатьох органів і систем.

Саме хронічні запальні процеси можуть спричинити розвиток серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних процесів, порушення метаболізму.

Якщо ж ви випиватимете зранку склянку води з куркумою – це покращить стан судинного ендотелію, підвищить міцність та еластичність судин. Також куркума знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності, тобто "поганого холестерину".

Є наукові дані, які підтверджують, що регулярне вживання куркуми є профілактикою розвитку хвороби Альцгеймера.

Бонус. Якщо пити куркуму з водою щодня упродовж 3 тижнів, ваша вага може знизитись, а об'єми тіла ваги зменшаться. Причина в тому, що вживання води натщесерце сприяє прискоренню метаболічних процесів, а додавання до неї куркуми активізує вироблення жовчі. Покращений жовчовідтік оптимізує процеси травлення і допомагає організму краще перетравлювати їжу.

Як бачимо, вода з куркумою – це відмінне рішення, якщо ви хочете залишатись здоровим. Ба більше, куркума має також антидепресивну дію.

Кому не можна пити воду з куркумою