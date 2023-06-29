Анант Вінджамурі, доктор медичних наук, головний лікар Modern Age наголошує, що аналіз ваших харчових звичок і свідомий вибір продуктів сприятимуть тому, що ваше життя буде тривалішим.

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Головне – уникати оброблених харчових продуктів, які часто містять багато шкідливих жирів, цукру та натрію і можуть сприяти різноманітним проблемам зі здоров'ям,

– каже доктор Вінджамурі.

За його словами, дієта, багата різноманітною рослинною їжею: фруктами, овочами, цільнозерновими, бобовими, горіхами та насінням – пов'язана і довгою тривалістю життя:

Ці продукти містять велику кількість фітохімічних речовин і флавоноїдів – сполук, які виявляють антиоксидантну дію та володіють протизапальними й антиканцерогенними властивостями.

Варто розуміти, що немає жодного продукту, який магічним чином може продовжити життя, але є багато продуктів, які ви можете їсти в поєднанні один з одним. А це може допомогти знизити ризик різноманітних захворювань.

Доктор Вінджамурі радить 7 продуктів, які можуть допомогти вам жити довше.

Горіхи

Мигдаль, арахіс, фісташки, чи комбінація з усіх цих горішків – ідеально підходить для перекусу. Відоме дослідження PREDIMED довело значне зниження ризику серйозних серцево-судинних захворювань серед тих, хто дотримувався середземноморської дієти з додаванням суміші горішків, порівнюючи з дієтою з обмеженим вмістом жирів. У групи, де учасники споживали горішки, спостерігалося зниження ризику смертності на 39%.

Горіхи багаті ненасиченими жирами, клітковиною, антиоксидантами, а також вітамінами й мінералами, які разом сприяють здоров'ю серця, допомагають контролювати вагу та, ймовірно, сприяють довголіттю,

— каже доктор Вінджамурі.

Куркума

Куркума містить куркумін – біоактивну сполуку з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями.

Хронічне запалення є значущим чинником багатьох захворювань, які пов'язують зі старінням, а протизапальний ефект куркуміну може допомогти пом'якшити це. Куркумін також може знижувати ризики серцевих захворювань.

Цікаво! Завжди поєднуйте куркуму з чорним перцем, оскільки перець підвищує біодоступність куркуміну.

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Додавайте куркуму як спецію до страв і ви відчуєте користь / Фото Unsplash

Оливкова олія холодного віджиму

Багата антиоксидантами оливкова олія з високим вмістом здорових жирів є основним продуктом в раціоні людей, які дотримуються середземноморської дієти. Дослідження 2022 року, яке опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, вказує, що люди, які вживали більше ½ столової ложки оливкової олії на день, мали на 19% менший ризик смерті, ніж ті, хто рідко або ніколи не вживав оливкову олію.

Крім того, люди, які споживали оливкову олію, мали на 29% менший ризик смерті від нейродегенеративних захворювань, на 19% нижчий ризик серцевих захворювань і на 17% нижчий ризик смерті від раку.

Ягоди

Ягоди наповнені особливим типом антиоксидантів — флавоноїдами, які пов'язані з подовженням життя. Дослідження виявило тісний зв'язок між споживанням продуктів, багатих флавоноїдами, зокрема чорниці й полуниці, а також червоного вина, чаю і перцю, та меншим ризиком смертності від усіх причин.

Зелений чай

Вінджамурі пояснює, що зелений чай багатий кверцетином – рослинним флавоноїдом, який виявляє антиоксидантні, протизапальні та протипухлинні властивості.

Дослідження показують, що кверцетин може знищувати клітини, які старіють — клітини, які припинили ділитися, — що може сприяти уповільненню процесів старіння.



Випивайте принаймні склянку зеленого чаю щодня / Фото Unsplash

Цибуля

І хоч вам може здатись, що цей продукт у цьому списку випадково, нічого подібного – цибуля є найбагатшим джерелом кверцетину — антиоксиданту, який має захисну функцію проти старіння.

Рандомізоване клінічне дослідження 2021 року в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, що вживання багатої на кверцетин цибулі допомогло покращити когнітивні функції.

Не обов'язково їсти цибулю скибками, є багато способів її приготування: спробуйте карамелізувати цибулю з оливковою олією холодного віджиму та додати до омлету або нарізати скибочками й додати до салату для хрускоту.

Цільні зерна

Відмова від складних вуглеводів не є ключем до тривалішого життя. Насправді люди, які їли приблизно 1,5 скибочки цільнозернового хліба щодня, мали менший ризик передчасної смерті, порівнюючи з групою, яка їла менше цільнозернових продуктів або взагалі не їла їх.

Включіть до свого раціону інші багаті поживними речовинами цільнозернові продукти, як-от дикий рис, вівсянка та цільнозернові пластівці з низьким вмістом цукру.