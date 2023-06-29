Анант Винджамури, доктор медицинских наук, главный врач Modern Age отмечает, что анализ ваших пищевых привычек и сознательный выбор продуктов будут способствовать тому, что ваша жизнь будет продолжительнее.

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Главное – избегать обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много вредных жиров, сахара и натрия и могут способствовать различным проблемам со здоровьем.

– говорит доктор Винджумури.

По его словам, диета, богатая разнообразной растительной пищей: фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и семенами – связана и долгой продолжительностью жизни:

Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов – соединений, которые оказывают антиоксидантное действие и обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

Следует понимать, что нет ни одного продукта, который магическим образом может продлить жизнь, но есть много продуктов, которые вы можете есть в сочетании друг с другом. А это может помочь снизить риск различных заболеваний.

Доктор Винджумури советует 7 продуктов, которые могут помочь вам жить дольше.

Орехи

Миндаль, арахис, фисташки или комбинация из всех этих орешков – идеально подходит для перекуса. Известное исследование PREDIMED доказало значительное снижение риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто соблюдал средиземноморскую диету с добавлением смеси орешков, сравнивая с диетой с ограниченным содержанием жиров. У группы, где участники употребляли орешки, наблюдалось снижение риска смертности на 39%.

Орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, антиоксидантами, а также витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, вероятно, способствуют долголетию.

– говорит доктор Винджумури.

Куркума

Куркума содержит куркумин – биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Хроническое воспаление является значимым фактором многих заболеваний, связывающих со старением, а противовоспалительный эффект куркумина может помочь смягчить это. Куркумин также может снижать риск сердечных заболеваний.

Любопытно! Всегда сочетайте куркуму с черным перцем, поскольку перец повышает биодоступность куркумина.

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Добавляйте куркуму как специю к блюдам и вы почувствуете пользу / Фото Unsplash

Оливковое масло холодного отжима

Богатое антиоксидантами оливковое масло с высоким содержанием здоровых жиров является основным продуктом в рационе людей, придерживающихся средиземноморской диеты. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показывает, что люди, употреблявшие более ½ столовой ложки оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти, чем те, кто редко или никогда не употреблял оливковое масло.

Кроме того, люди, употреблявшие оливковое масло, имели на 29% меньший риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, на 19% ниже риск сердечных заболеваний и на 17% ниже риск смерти от рака.

Ягоды

Ягоды наполнены особым типом антиоксидантов – флавоноидами, связанными с продлением жизни. Исследование выявило тесную связь между потреблением продуктов, богатых флавоноидами, в частности черники и клубники, а также красного вина, чая и перца и меньшим риском смертности от всех причин.

Зеленый чай

Виндамура объясняет, что зеленый чай богат кверцетином – растительным флавоноидом, который проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства.

Исследования показывают, что кверцетин может уничтожать стареющие клетки — клетки, которые прекратили делиться, — что может способствовать замедлению процессов старения.



Выпивайте по крайней мере стакан зеленого чая каждый день / Фото Unsplash

Лук

И хотя вам может показаться, что этот продукт в этом списке случайно, ничего подобного – лук является самым богатым источником кверцетина – антиоксиданта, который имеет защитную функцию против старения.

Рандомизированное клиническое исследование 2021 года в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что употребление богатого кверцетином лука помогло улучшить когнитивные функции.

Не обязательно есть лук ломтиками, есть много способов его приготовления: попробуйте карамелизовать лук с оливковым маслом холодного отжима и добавить в омлет или нарезать ломтиками и добавить в салат для хруста.

Цельные зерна

Отказ от сложных углеводов не является ключом к более длительной жизни. На самом деле, люди, которые ели примерно 1,5 ломтика цельнозернового хлеба ежедневно, имели меньший риск преждевременной смерти, сравнивая с группой, которая ела меньше цельнозерновых продуктов или вообще не ела их.

Включите в свой рацион другие богатые питательными веществами цельнозерновые продукты, такие как дикий рис, овсянка и цельнозерновые хлопья с низким содержанием сахара.