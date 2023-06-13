Что такое таурин

Таурин – это аминокислота, содержащаяся во всех продуктах животного происхождения: в мясе, рыбе, молоке. Кроме того, эта же сульфокислота содержится во многих энергетических напитках. Кстати, потому что вегетарианцы не едят мясо, у них возникает дефицит таурина. При этом он считается условно незаменимым веществом для взрослых и полностью незаменимым для организма детей.

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Известно, что таурин частично необходим для здоровья костей, сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем. В прошлом году команда бразильских ученых выяснила, что таурин играет роль в антивозрастной терапии. При этом исследований на эту тему все равно мало.

Новое исследование таурина

Международная группа ученых, куда вошли специалисты из университетов Колумбийского, Вашингтонского (США), Мюнхенского (Германия), Института генетики и медицины (Италия) и многих других научных организаций, решили больше узнать об этом и провели серию экспериментов.

Сначала ученые измерили динамику уровня сывороточной концентрации таурина с возрастом у людей и макак-резусов. Выяснилось, что она постоянно снижается: в среднем со 132,3 нанограмма на миллилитр у мышей в возрасте одного месяца до 40,2 у 56-недельных животных. Пятнадцатилетние макаки имели уровень таурина на 85% ниже пятилетних приматов. У людей в возрасте 60 лет этот уровень составлял лишь треть от такового у пятилетних детей.

Таурин замедляет старение

На следующем этапе учёные перешли непосредственно к эксперименту. Одной частью 14-недельных грызунов ежедневно и до конца жизни вводили 1000 миллиграмм таурина на килограмм массы тела, другой – плацебо. Питание тех и других не ограничивали. В результате получавшие таурин мыши жили дольше, чем те, кому его не вводили: продолжительность жизни первых выросла на 10 – 12%. То же наблюдалось у круглых червей Caenorhabditis elegans, а вот с пекарскими дрожжами Saccharomyces cerevisiae этот трюк не прошел.

После этого ученые добавляли таурин в пищу мышей, что улучшило все исследованные показатели их здоровья: с возрастом меньше набирали вес, лучше сохранялась костная ткань, мышечная сила, выносливость, когнитивные функции. Плюс они выявляли меньше признаков тревожности и депрессии. Нечто подобное наблюдалось и у обезьян. Кроме того, специалисты проанализировали связь уровней циркулирующих метаболитов таурина с более чем 50 клиническими факторами риска почти у 12 тысяч участников проспективного исследования EPIC-Norfolk.

К счастью, для людей тоже наблюдался схожий эффект: более высокий уровень таурина и гипотаурина в крови коррелировал с низшим индексом массы тела, абдоминальным ожирением, уровнем глюкозы в крови, заболеваемостью сахарным диабетом второго типа и уровнем маркера воспаления С-реактивного белка (наивысшей показателя повреждения тканей при воспалении, некрозе и травме). В целом более высокие показатели уровня таурина связаны с замедлением клеточного старения. Авторы исследования заключили, что дефицит этого вещества можно назвать одним из движущих факторов старения у многоклеточных животных.