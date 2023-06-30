Одним из таких ценных компонентов является куркума, поэтому рассказываем, как правильно пить воду с куркумой.

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Почему куркума полезна В состав куркумы входят витамины группы B, аскорбиновая кислота, филлохинон, кальций, железо, фосфор, долин, йод, эфирные масла. Столовая ложка куркумы обеспечивает 26% суточной потребности в марганце, 16% суточной потребности в железе, 5% суточной потребности в калии и 3% суточной потребности в витамине С.

Что будет, если утром пить теплую воду с куркумой

Куркума – это мощный противовоспалительное и антиоксидантное средство. Если острый воспалительный процесс является нормальной реакцией иммунной системы на болезнь, то хроническое воспаление – это нарушение, провоцирующее сбои в функционировании многих органов и систем.

Именно хронические воспалительные процессы могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных процессов, нарушение метаболизма.

Если вы будете выпивать утром стакан воды с куркумой – это улучшит состояние сосудистого эндотелия, повысит прочность и эластичность сосудов. Также куркума снижает уровень липопротеинов низкой плотности, то есть "плохого холестерина".

Есть научные данные, подтверждающие, что регулярное употребление куркумы есть профилактикой развития болезни Альцгеймера

Бонус. Если пить куркуму с водой ежедневно в течение 3 недель, ваш вес может снизиться, а объемы тела веса уменьшатся. Причина в том, что употребление воды натощак способствует ускорению метаболических процессов, а добавление к ней куркумы активизирует выработку желчи. Улучшенный желчеотток оптимизирует процессы пищеварения и помогает организму лучше переваривать пищу.

Как видим, вода с куркумой – это отличное решение, если вы хотите оставаться здоровым. Более того, куркума имеет См. также антидепрессивное действие.

Кому нельзя пить воду с куркумой