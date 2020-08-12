Високі дози біотину можуть призвести до хибно низьких результатів аналізу крові, а саме білку тропоніну, який використовують при діагностиці інфарктів.

Дослідження показує, що біотин у великих дозах може перешкоджати деяким життєво важливим медичним тестам, пише MedicalXpress.

До теми Як їсти, щоб поживні речовини засвоювались якнайкраще

Людині необхідно щодня споживати лише 30 мікрограмів біотину. 1 міліграм та більше на день – вже перевищення норми.

Біотин – що це? Вітамін В7 важливий та корисний в малих дозах. Його дефіцит може спричинити ламкість нігтів, випадіння волосся та висип на шкірі.

Біотин в таблетках дуже популярний серед старших жінок у США. Втім, приймати його у високих дозах небезпечно, адже дорослі люди мають підвищений ризик серцевого нападу. Особливо, якщо у них такі захворювання, як високий кров'яний тиск або діабет.

Якщо ви приймаєте біотин у високих дозах й у вас серцевий напад, є велика ймовірність, що вам не зможуть встановити правильний діагноз,

– сказала Енн Торндайк, голова комітету з питань харчування Американської асоціації серця.

Відтак, людям, які мають фактори ризику серцевого нападу, краще уникати великих доз біотину.

Збалансоване харчування – краще, ніж таблетки

Краще витрачати гроші на поживну їжу, ніж на вітаміни. Усі необхідні речовини, потрібні людині, є в щоденних продуктах.

Природні джерела біотину: печінка, яйця, свинина, солодка картопля, соняшникове насіння та мигдаль. Ба більше, це чудові джерела клітковини, жирів і різних інших необхідних сполук.

Важливо: Перш ніж почати приймати будь-які препарати у високих дозах – проконсультуйтеся з лікарем.