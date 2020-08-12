Высокие дозы биотина могут привести к ложно низким результатам анализа крови, а именно белка тропонина, который используют при диагностике инфарктов.

Исследование показывает, что биотин в больших дозах может препятствовать некоторым жизненно важным медицинским тестам, пишет MedicalXpress.

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Человеку необходимо ежедневно потреблять лишь 30 микрограммов биотина. 1 миллиграмм и более в день – уже превышение нормы.

Биотин – что это? Витамин В7 важен и полезен в малых дозах. Его дефицит может вызвать ломкость ногтей, выпадение волос и сыпь на коже.

Биотин в таблетках очень популярен среди пожилых женщин в США. Впрочем, принимать его в высоких дозах опасно, ведь взрослые люди имеют повышенный риск сердечного приступа. Особенно, если у них такие заболевания, как высокое кровяное давление или диабет.

Если вы принимаете биотин в высоких дозах и у вас сердечный приступ, есть большая вероятность, что вам не смогут установить правильный диагноз,

– сказала Энн Торндайк, председатель комитета по вопросам питания Американской ассоциации сердца.

Следовательно, людям, у которых есть факторы риска сердечного приступа, лучше избегать больших доз биотина.

Сбалансированное питание лучше, чем таблетки

Лучше тратить деньги на питательную еду, чем на витамины. Все необходимые вещества, нужные человеку, есть в ежедневных продуктах.

Природные источники биотина: печень, яйца, свинина, сладкий картофель, семена подсолнечника и миндаль. Более того, это замечательные источники клетчатки, жиров и различных других необходимых соединений.

Важно: Прежде чем начать принимать любые препараты в высоких дозах – проконсультируйтесь с врачом.