Ліки для лікування діабету можуть знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона, відкриваючи низку можливостей для лікування цього розладу.

Такий несподіваний ефект виявили британські вчені, вони проаналізували історії хвороби понад 100 тисяч людей з діабетом 2 типу та виявили, що попри те, що у цих людей ризик розвитку хвороби Паркінсона був вище, ніж зазвичай, звичні ліки проти діабету знижували цей ризик.

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У тих, хто приймав два конкретних типи діабетичних препаратів – агоністи рецепторів GLP-1 і інгібітори DPP4, – виявляли хворобу Паркінсона в більш пізньому віці, ніж у тих, хто приймав інші методи лікування. У разі агоністів рецептора GLP-1 ймовірність впала на 60 відсотків.

Це доводить, що існує зв'язок між діабетом 2 типу і хворобою Паркінсона, хоча залишається очевидним, що у більшості людей з діабетом хвороба Паркінсона не розвиватиметься,

– повідомив нейробіолог Том Фолтін з Університетського коледжу Лондона у Великобританії.

Особливо вчені зацікавились потенціалом лікарського препарату екзенатид, який є агоністом рецептора GLP-1: невеликі дослідження вже показали, що екзенатид може обмежувати деякі дегенеративні ефекти хвороби Паркінсона.

Для лікарів може бути корисно зважати на інші фактори ризику хвороби Паркінсона при призначенні ліків проти діабету 2 типу, але для підтвердження клінічних наслідків будуть потрібні подальші дослідження.

Агоністи рецептора GLP-1 призначені для зв’язування і активації рецепторних білків, які стимулюють секрецію інсуліну, що знижує рівень глюкози в крові.

Дослідження на тваринах свідчать, що це також може бути пов'язано із певним захистом нейронів від пошкоджень.