Лекарства для лечения диабета могут снизить риск развития болезни Паркинсона, открывая ряд возможностей для лечения этого расстройства.

Такой неожиданный эффект обнаружили британские ученые, они проанализировали истории болезни более 100 тысяч людей с диабетом 2 типа и обнаружили, что несмотря на то, что у этих людей риск развития болезни Паркинсона был выше, чем обычно, привычные лекарства против диабета снижали этот риск.

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У тех, кто принимал два конкретных типа диабетических препаратов – агонисты рецепторов GLP-1 и ингибиторы DPP4, – выявляли болезнь Паркинсона в более позднем возрасте, чем у тех, кто принимал другие методы лечения. В случае агонистов рецептора GLP-1 вероятность упала на 60 процентов.

Это доказывает, что существует связь между диабетом 2 типа и болезнью Паркинсона, хотя остается очевидным, что у большинства людей с диабетом болезнь Паркинсона не будет развиваться,

– сообщил нейробиолог Том Фолтин из Университетского колледжа Лондона в Великобритании.

Особенно ученые заинтересовались потенциалом лекарственного препарата экзенатид, который является агонистом рецептора GLP-1: небольшие исследования уже показали, что экзенатид может ограничивать некоторые дегенеративные эффекты болезни Паркинсона.

Для врачей может быть полезно учитывать другие факторы риска болезни Паркинсона при назначении лекарств против диабета 2 типа, но для подтверждения клинических последствий потребуются дальнейшие исследования.

Агонисты рецептора GLP-1 предназначены для связывания и активации рецепторных белков, которые стимулируют секрецию инсулина, что снижает уровень глюкозы в крови.

Исследования на животных показывают, что это также может быть связано с определенной защитой нейронов от повреждений.