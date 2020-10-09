Пацієнту з цукровим діабетом 1 типу не потрібні ін'єкції інсуліну вже понад два роки. Молодий хлопець пройшов лікування препаратом, який зазвичай використовують в боротьбі з рідкісним видом раку крові.

Клінічний випадок описаний вченими з Бейлорського медичного коледжу, він опублікований в New England Journal of Medicine.

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Цукровий діабет 1 типу – що це? Цукровий діабет 1 типу розвивається, коли в підшлунковій залозі руйнуються бета-клітини, які виробляють інсулін. Він вважається аутоімунним захворюванням. Передбачається, що в його розвитку відіграють роль Т-клітини (Т-лімфоцити). Раніше спроби придушити аутоімунні реакції, що знищують бета-клітини, не мали успіху. Цукровий діабет 1 типу залишався незворотним, навіть при лікуванні на ранніх стадіях.

Що відомо про пацієнта

Хлопець, у якого спостерігається така тривала ремісія цукрового діабету 1 типу, хворів на рідкісний синдром порушення функції білка STAT1. Він розвивається внаслідок мутації. Цей стан супроводжується рядом аутоімунних порушень, включаючи цукровий діабет. Крім того, такі пацієнти особливо сприйнятливі до інфекцій.

У 15 років цей підліток страждав від ряду інфекцій (кандидоз, діарея, інфекції легенів і синусів), в 17 років у нього розвинувся цукровий діабет 1 типу.

Як вилікували діабет 1 типу

Пацієнт отримав терапію препаратом руксолітініб, він раніше застосовувався в лікуванні пацієнтів з синдромом порушення функції STAT1, його використання допомагало боротися з інфекціями, полегшувало аутоімунне ураження кишківника.

Застосування препарату посприяло полегшенню інфекцій і зниження кількості інсуліну, який необхідно вводити ін'єкціями. Через 12 тижнів лікування руксолітінібом (21 тиждень після розвитку діабету) йому більше не треба було робити ін'єкції інсуліну.

Вчені пишуть, що потрібно більше часу, щоб зрозуміти, наскільки стійким є це лікування від діабету. Нині невідомо, чи допоможе руксолітініб людям без мутації STAT1. Дослідники підкреслюють, що цей випадок демонструє, що цукровий діабет 1 типу можна вилікувати.



Цукровий діабет: симптоми і фактори ризику / інфографіка 24 каналу