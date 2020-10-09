Пациенту с сахарным диабетом 1 типа не нужны инъекции инсулина уже более двух лет. Молодой парень прошел лечение препаратом, который обычно используют в борьбе с редким видом рака крови.

Клинический случай описан учеными из Бейлорского медицинского колледжа, он опубликован в New England Journal of Medicine.

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Сахарный диабет 1 типа – что это? Сахарный диабет 1 типа развивается, когда в поджелудочной железе разрушаются бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Он считается аутоиммунным заболеванием. Предполагается, что в его развитии играют роль Т-клетки (Т-лимфоциты). Ранее попытки подавить аутоиммунные реакции, уничтожающие бета-клетки, не имели успеха. Сахарный диабет 1 типа оставался необратимым, даже при лечении на ранних стадиях.

Что известно о пациенте

Парень, у которого наблюдается такая длительная ремиссия сахарного диабета 1 типа, болел редким синдромом нарушения функции белка STAT1. Он развивается вследствие мутации. Это состояние сопровождается рядом аутоиммунных нарушений, включая сахарный диабет. Кроме того, такие пациенты особенно восприимчивы к инфекциям.

В 15 лет этот подросток страдал от ряда инфекций (кандидоз, диарея, инфекции легких и синусов), в 17 лет у него развился сахарный диабет 1 типа.

Как вылечили диабет 1 типа

Пациент получил терапию препаратом руксолитиниб, он ранее применялся в лечении пациентов с синдромом нарушения функции STAT1, его использование помогало бороться с инфекциями, облегчало аутоиммунное поражение кишечника.

Применение препарата поспособствовало облегчению инфекций и снижению количества инсулина, который необходимо вводить инъекциями. Через 12 недель лечения руксолитинибом (21 неделю после развития диабета) ему больше не надо было делать инъекции инсулина.

Ученые пишут, что требуется больше времени, чтобы понять, насколько устойчивым является это лечение от диабета. Сейчас неизвестно, поможет ли руксолитиниб людям без мутации STAT1. Исследователи подчеркивают, что этот случай демонстрирует, что диабет 1 типа можно вылечить.



Сахарный диабет: симптомы и факторы риска / инфографика 24 канала