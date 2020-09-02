Питання видалення гланд досі дискусійне. Але науковці з'ясували, що в більшості випадків тонзилектомія проводилася за необґрунтованих показань.

До такого висновку дійшли британські вчені після огляду медичних карт за 12 років, пише 24 канал.

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Що таке мигдалики

Мигдалики, вони ж гланди, – це два валики з боків від кореня язика. Вони є частиною імунної системи, яка захищає від інфекції, що потрапляє в нас повітряно-крапельним шляхом.

Коли видаляють мигдалики

Хронічне запалення гланд – найчастіше показання до операції у дітей. Але хірург повинен лікувати тільки ту ангіну, яка повторюється не менше семи разів на рік і вже не лікується антибіотиками. В інших випадках операція не обґрунтована.

Тонзиліт, який виникає рідко рекомендується лікувати консервативно, а не бігти до операційного столу.

Причини видалення гланд:

синдром обструктивного апное сну (СОАС, коли опухлі гланди перекривають дихальні шляхи і виникає хропіння),

галітоз (погане дихання через скупчення гною в мигдалинах);

онкологія.

Як відбувається операція

Сама операція проходить однаково і у дорослих, і у дітей. Мигдалини відокремлюють від навколишніх тканин хірургічними інструментами, а судини закривають електрокоагулятори. Інший спосіб – "припікання" мигдалин радіочастотною або лазерною енергією.

Ще один із сучасних методів – холодноплазмена коблація, коли електричний струм створює хмару плазми температурою всього 40-50 ° С. Така процедура менш травматична, оскільки навколишні тканини страждають менше. Будь-яка з цих операцій триває приблизно 45 хвилин під загальним наркозом.

Відновлення після видалення гланд

Серед найчастіших післяопераційних ускладнень називають кровотеча, нудоту і біль, яка призводить до зневоднення і втрати ваги через неможливість ковтати. Для зменшення неприємних симптомів лікар виписує знеболювальні, рекомендує не забувати про пиття і перший час їсти м'яку їжу.

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Чи варто видаляти гланди?

Скажемо чесно: розібратися дійсно складно, тому рішення про те, чи варто вирізати гланди, повинен приймати лікар. Але точно не потрібно видаляти здорові мигдалини – це шкідливо для здоров'я.

Передбачається, що видалення гланд знизить кількість ангін або позбавить від хропіння. Піврічні дослідження підтверджують, що люди після тонзилектомії рідше страждають від болю в горлі й швидше одужують. Як це працює в довгостроковій перспективі, поки ніхто не вивчав. Точно відомо, що відсутність гланд не гарантує відсутність тонзиліту. В горлі залишаються й інші мигдалини, які можуть запалюватися.