Вопрос удаления гланд до сих пор дискуссионный. Но ученые выяснили, что в большинстве случаев тонзиллэктомия проводилась по необоснованным показаниям.

К такому выводу пришли британские ученые после анализа медицинских карт за 12 лет, пишет 24 канал.

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Что такое миндалины

Миндалины, они же гланды – это два валика по бокам от корня языка. Они являются частью иммунной системы, которая защищает от инфекции, попадающей в нас воздушно-капельным путем.

Когда удаляют миндалины

Хроническое воспаление гланд – чаще показания к операции у детей. Но хирург должен лечить только ту ангину, которая повторяется не менее семи раз в год и уже не лечится антибиотиками. В других случаях операция не обоснована.

Тонзиллит, который возникает редко, рекомендуется лечить консервативно, а не бежать на операционный стол.

Причины удаления гланд:

синдром обструктивного апноэ сна (СОАС, когда опухшие гланды перекрывают дыхательные пути и возникает храп),

галитоз (плохое дыхание из-за скопления гноя в миндалинах),

онкология.

Как происходит операция

Сама операция проходит одинаково и у взрослых, и у детей. Миндалины отделяют от окружающих тканей хирургическими инструментами, а сосуды закрывают электрокоагуляторы. Другой способ – "прижигание" миндалин радиочастотной или лазерной энергией.

Еще один из современных методов – холодноплазменная коблация, когда электрический ток создает облако плазмы температурой всего 40-50°С. Такая процедура менее травматична, так как окружающие ткани страдают меньше. Любая из этих операций длится примерно 45 минут под общим наркозом.

Восстановление после удаления гланд

Среди наиболее частых послеоперационных осложнений называют кровотечение, тошноту и боль, которая приводит к обезвоживанию и потере веса из-за невозможности глотать. Для уменьшения неприятных симптомов врач выписывает обезболивающие, рекомендует не забывать о питье и первое время есть мягкую пищу.

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Стоит ли удалять гланды?

Скажем честно: разобраться действительно сложно, поэтому решение о том, стоит ли вырезать гланды, должен принимать врач. Но точно не нужно удалять здоровые миндалины – это вредно для здоровья.

Предполагается, что удаление гланд снизит количество ангин или избавит от храпа. Полугодовые исследования подтверждают, что люди после тонзиллэктомии реже страдают от боли в горле и быстрее выздоравливают. Как это работает в долгосрочной перспективе, пока никто не изучал. Точно известно, что отсутствие гланд не гарантирует отсутствие тонзиллита. В горле остаются и другие миндалины, которые могут воспаляться.