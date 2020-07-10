Пробки в миндалинах – источник неприятностей для многих людей. А для некоторых и источник страха – "а не гной ли это?" или симптом хронического тонзиллита.

Миндалины выполняют защитную функцию в организме, они являются частью иммунной системы, но не всегда справляются хорошо, пишет 24 канал.

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В миндалинах есть каналы – лакуны. Вот в лакунах и могут накапливаться отмершие клетки, слизь и бактерии, формируя казеозные массы, превращающиеся в "казеозные пробки", или в "тонзилолиты".

Тонзилолиты могут быть небольшими и вообще не беспокоить, а могут быть большими, служить причиной неприятного запаха изо рта, и вызвать значительный дискомфорт: боли в горле, затруднения при глотании, увеличение, отека миндалин, а также боли в ушах (редко).



Пробки в миндалинах не нужно лечить, если они не мешают

Что вам нужно знать о пробках в миндалинах?

Чаще встречаются у людей с частыми ангинами или хроническим тонзиллитом, но могут быть и у людей без этих проблем. По сути это не совсем гной и сами пробки не вызывают осложнений.

Как их лечить?

Если нет симптомов – лечение не требуется. Если камни большие и симптомы – часто помогает полоскание солевыми растворами (1/4 чайной ложки соли на стакан воды). Антибиотики могут быть нужны в очень редких случаях, при выраженном воспалении, но обычно они не помогают и не влияют на пробки. Лучше самостоятельно не выковыривать пробки, это может повредить ткань миндалина. Если пробки дают выраженный дискомфорт и вообще ничего не помогает, они образуются снова и снова, вызывают боль и запах, может потребоваться удаление миндалин.

Насколько эффективно промывание миндалин

Благодаря приказу МЗ Украины №1422 украинские врачи могут пользоваться протоколами стран Евросоюза и США. В рекомендациях Американской академии оториноларингологии четко сказано, что промывка не поможет навсегда удалить пробки. И имеет очень кратковременный эффект.

Процедура имеет более гигиеническое воздействие и помогает устранить только неприятный запах, поэтому в лечебных целях ее не рекомендуют применять. К тому же, это стоит дорого.