Корки в мигдаликах – джерело неприємностей для багатьох людей. А для деяких і джерело страху – "а чи не гній це часом?" або симптом хронічного тонзиліту.

Мигдалики виконують захисну функцію в організмі, вони є частиною імунної системи, але не завжди справляються добре, пише 24 канал.

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У мигдаликах є канали – лакуни. Ось у них і можуть накопичуватися відмерлі клітини, слиз і бактерії, формуючи казеозні маси, які перетворюються в "казеозні корки", або в "тонзілоліти".

Тонзілоліти можуть бути невеликими та взагалі не турбувати, а можуть бути великими, служити причиною неприємного запаху з рота, і викликати значний дискомфорт: болі в горлі, труднощі при ковтанні, збільшення, набряку мигдаликів, і навіть болю у вухах (рідко).



Корки в мигдаликах не потрібно лікувати, якщо вони не заважають

Що вам треба знати про корки в мигдаликах?

Частіше бувають у людей з частими ангінами або хронічними тонзилітами, але можуть бути й у людей без цих проблем. По суті це не зовсім гній і самі корки не викликають ускладнень.

Як їх лікувати?

Якщо немає симптомів – лікування не потрібно. Якщо камені великі та симптоми є – часто допомагає полоскання сольовими розчинами (1/4 чайної ложки солі на склянку води). Антибіотики можуть бути потрібні в дуже рідкісних випадках, при вираженому запаленні, але зазвичай вони не допомагають і не впливають на корки. Краще самостійно не виколупувати корки, це може пошкодити тканину мигдалика. Якщо корки дають виражений дискомфорт та взагалі нічого не допомагає, вони утворюються знову і знову, викликають біль і запах, може бути потрібне видалення мигдаликів.

Наскільки ефективне промивання мигдаликів

Завдяки наказу МОЗ України №1422 українські лікарі можуть користуватися протоколами країн Євросоюзу і США. В рекомендаціях Американської академії оториноларингології чітко сказано, що промивання не допоможе назавжди видалити корки. І має дуже короткочасний ефект.

Процедура має більше гігієнічний вплив і допомагає усунути лише неприємний запах, тому в лікувальних цілях її не рекомендують застосовувати. До того ж, це коштує дорого.