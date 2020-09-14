Питання про те, чи варто робити щеплення проти грипу кожним роком стає все гострішим. Прихильники вакцинації вказують на численні багаторічні наукові дослідження, а противники наполягають на неефективності та навіть небезпечності щеплень.

Журналісти 24 каналу з'ясували, чи будуть українці цього року вакцинуватися та що загалом думають про вакцину.

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Україна, як і весь світ, входить у осінній сезон, під час якого традиційно збільшується кількість випадків грипу та ГРВІ. Понад 10% населення України щорічно хворіють на цю недугу, а під час епідемій така кількість зростає у 4 – 6 разів.

Так, з травня 2019 року по травень 2020 майже 5 мільйонів українців перехворіли на грип. Натомість вакцинувались лише 238 тисяч. Це менше, ніж 1% населення нашої держави.

Що відомо про вакцину проти грипу

Кожного року вчені проводять масштабні дослідження та аналізують дані з понад 100 країн, щоб спрогнозувати, які саме штами вірусу грипу будуть найпоширенішими в наступному сезоні. На основі цих результатів вони розробляють вакцини проти грипу.

Тож за рекомендацією ВООЗ щорічно змінюється штамовий склад вакцин і, відповідно, щеплення забезпечують захист протягом одного сезону грипу.

Чому лікарі радять вакцинуватись

Традиційно лікарі радять українці в жодному разі не нехтувати вакцинацією. Медики запевняють, що у 2020 році вакцина від грипу важливіша, ніж будь-коли. Вона вбереже від подвійних епідемій і також зменшить тиск на систему охорони здоров'я.

Противники вакцинування вважають, що щеплення знижують імунітет і загалом неефективно впливають на організм людини. Ще одним аргументом, який наводять противники щеплень – вакцина не є ефективною, а організм сам впорається з недугою.

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Натомість ф ахівці запевняють, що сезонна вакцинація точно не збільшує ризик інфікування на коронавірус, не впливає на перебіг його захворювання, а навпаки зміцнює колективний імунітет. Крім цього, вона допоможе врятувати життя українців та їхніх близьких.

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