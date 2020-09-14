Вопрос о том, стоит ли делать прививки против гриппа с каждым годом становится все острее. Сторонники вакцинации указывают на многочисленные многолетние научные исследования, а противники настаивают на неэффективности и даже опасности прививок.

Журналисты 24 канала выяснили, будут ли украинцы в этом году вакцинироваться и что в целом думают о вакцине.

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Украина, как и весь мир, входит в осенний сезон, во время которого традиционно увеличивается количество случаев гриппа и ОРВИ. Более 10% населения Украины ежегодно болеют этим недугом, а во время эпидемий такое количество возрастает в 4 – 6 раз.

Так, с мая 2019 года по май 2020 почти 5 миллионов украинцев переболели гриппом. Однако вакцинировались только 238 тысяч. Это меньше, чем 1% населения нашего государства.

Что известно о вакцине против гриппа

Каждый год ученые проводят масштабные исследования и анализируют данные из более 100 стран, чтобы спрогнозировать, какие именно штаммы вируса гриппа будут самыми распространенными в следующем сезоне. На основе этих результатов они разрабатывают вакцины против гриппа.

Поэтому по рекомендации ВОЗ ежегодно меняется штаммовый состав вакцин и, соответственно, прививки обеспечивают защиту в течение одного сезона гриппа.

Почему врачи советуют вакцинироваться

Традиционно врачи советуют украинцам ни в коем случае не пренебрегать вакцинацией. Медики уверяют, что в 2020 году вакцина от гриппа важнее, чем когда-либо. Она убережет от двойных эпидемий и также уменьшит давление на систему здравоохранения.

Противники вакцинации считают, что прививки снижают иммунитет и в целом неэффективно влияют на организм человека. Еще одним аргументом, который приводят противники прививок – вакцина не является эффективной, а организм сам справится с недугом.

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Зато специалисты уверяют, что сезонная вакцинация точно не увеличивает риск инфицирования на коронавирус, не влияет на течение его заболевания, а наоборот укрепляет коллективный иммунитет. Кроме этого, она поможет спасти жизни украинцев и их близких.

Что думают украинцы о вакцинации: видео