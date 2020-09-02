Новые вакцины против гриппа обещают доставить в Украину перед началом эпидсезона в 2020 году. Важно, что в этом году количество доз будет большим, чем во время прошлых сезонов.

Из-за постоянной мутации гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации к составу вакцины, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Во время эпидсезона 2020-2021 годов в Северном полушарии предусматривают циркуляцию четырех штаммов вируса гриппа, а именно:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

В Центре обратили внимание на то, что название региона в штамме гриппа определяется местом, где впервые выделили вирус.

От каких производителей будут вакцины в Украине

Перед началом вспышки заболеваемости в Украине обещают поставить 665 000 доз вакцин. Среди них будут как и трехвалентные, так и четырехвалентные.

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, а четырехвалентная – от четырех.

Какие вакцины поставят в Украину:

500 000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (четырехвалентная, производитель – Франция);

45 000 доз вакцины Инфлювак (трехвалентная, производитель – Нидерланды);

100 000 доз вакцины ДжиСи Флю (трехвалентная, производитель Южная Корея);

20 000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (четырехвалентная, производитель – Южная Корея).

Отметим, что на протяжении прошлого года в Украину поставили 500 000 доз вакцин против гриппа, но прививки сделали только 238 079 людям (0,6% населения). Зато доля детей среди привитых составила 10,5%.

Тогда гриппом переболели 4,9 миллиона человек, что составляет 12,9% населения. 63% больных – дети до 17 лет. В течение прошлого эпидсезона от осложнений гриппа в стране умер 71 человек.

Вакцинация от гриппа – лучшая профилактика этого заболевания,

– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Когда начнется эпидсезон гриппа 2020-2021

Начало эпидсезона прогнозируют на конец сентября или начало октября. К слову, в прошлом году сезон гриппа начался 30 сентября 2019 года и длился по 17 мая 2020 года. А вот эпидсезон 2018-2019 начался 1 октября и длился по 19 мая. То есть разница между предыдущими годами не слишком велика.

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Когда нужно делать прививки против гриппа

Лучше вакцинироваться накануне гриппозного сезона, а точнее – в сентябре. Но если такой возможности нет, то сделать прививку можно и на протяжении всего сезона. Несмотря на распространенный миф, это не ослабляет, а наоборот усиливает способность организма противостоять заболеванию.

Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска, а именно: медработникам, беременным, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.