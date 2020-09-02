Нові вакцини проти грипу обіцяють доставити в Україну перед початком епідсезону у 2020 році. Важливо, що цьогоріч кількість доз буде більшою, ніж під час минулих сезонів.

Через постійну мутацію грипу, ВООЗ щорічно оновлює рекомендації до складу вакцини, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Під час епідсезону 2020–2021 років у Північній півкулі передбачають циркуляцію чотирьох штамів вірусу грипу, а саме:

вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

У Центрі звернули увагу на те, що назва регіону в штамі грипу визначається місцем, де вперше виділили вірус.

Від яких виробників будуть вакцини в Україні

Перед початком спалаху захворюваності в Україну обіцяють поставити 665 000 доз вакцин. Серед них будуть як і трьохвалентні, так і чотирьохвалентні.

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, а чотирьохвалентна – від чотирьох.

Які вакцини поставлять в Україну:

500 000 доз вакцини VAXIGRIP TETRA (чотирьохвалентна, виробник – Франція);

45 000 доз вакцини Інфлувак (трьохвалентна, виробник – Нідерланди);

100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (трьохвалентна, виробник Південна Корея);

20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалент (чотирьохвалентна, виробник – Південна Корея).

Зазначимо, що впродовж минулого року в Україну поставили 500 000 доз вакцин проти грипу, але щеплення зробили лише 238 079 людей (0,6% населення). Натомість частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Тоді на грип перехворіли 4,9 мільйона людей, що становить 12,9% населення. 63% хворих – діти віком до 17 років. Впродовж минулого епідсезону від ускладнень грипу в країні померла 71 людина.

Вакцинація від грипу – найкраща профілактика цього захворювання,

– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Коли розпочнеться епідсезон грипу 2020-2021

Початок епідсезону прогнозують на кінець вересня або початок жовтня. До слова, минулого року сезон грипу розпочався 30 вересня 2019 року та тривав по 17 травня 2020 року. А ось епідсезон 2018–2019 розпочався 1 жовтня та тривав по 19 травня. Тобто різниця між попередніми роками не надто велика.

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Коли потрібно робити щеплення проти грипу

Найкраще вакцинуватися напередодні грипозного сезону, а точніше – у вересні. Але якщо такої можливості не має, то зробити щеплення можна і впродовж усього сезону. Попри поширений міф, це не ослаблює, а навпаки посилює здатність організму протистояти захворюванню.

Особливо важливо вакцинуватися людям з групи ризику, а саме: медпрацівникам, вагітним, літнім людям та людям з хронічними захворюваннями.