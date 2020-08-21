Врачи советуют украинцам не пренебрегать вакцинацией. Вскоре украинцам будут предлагать и вакцину от COVID-19, которую уже разрабатывают иностранные ученые. Вакцинирование от гриппа важно сейчас, ведь уже скоро наступит холодное время года, во время которого риск заболеть является наибольшим. О том, в какое время лучше всего вакцинироваться и кому это необходимо – читайте далее.

Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук. Он отметил, что обязательно нужно рассчитать время, когда именно стоит делать вакцинацию.

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► Когда стоит вакцинироваться

По его словам, наиболее эффективной является вакцина примерно через пол года с момента вакцинации. Однако появляются антитела уже через месяц.

Если нам надо дотянуть до апреля – мая, то логично, что начать вакцинацию надо в конце сентября или в октябре – ноябре. Тогда мы затрагиваем очень тяжелые месяцы: январь, февраль, март,

– пояснил Гайдук.

Он подчеркнул, что не стоит думать, что при наличии вакцинации человек уже не будет болеть. "Люди защищены от тяжелых форм, а не от болезни", – сказал врач.

Гайдук рассказал, что прежде чем прививаться, стоит посмотреть, срок годности вакцины. Также не стоит волноваться за действенность этой вакцины. "Вакцину людям предлагают, вероятно, того штамма, который будет действенный. Работают специальные научные учреждения, которые это изучают и прогнозируют", – отметил Гайдук.

► Кому точно необходимо сделать вакцину

Как подтвердил Игорь Гайдук, очень важно сделать вакцинацию 3 группам людей:

тем женщинами, которые планируют беременеть или уже беременны, им обязательно надо вакцинироваться мертвой вакциной, а не живой. Врач заверил, что грипп у беременных очень тяжело протекает;

детям, которые болеют чаще, чем 10 раз в год;

взрослым, у которых есть определенные хронические заболевания.

Он подчеркнул, что эти 3 группы должны быть массово охвачены вакцинированием. Однако не стоит равнодушно относиться к этому даже тем людям, которые не относят себя ни к одной из групп, ведь каждый организм непредсказуемо воспринимает вирус.

Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Инфографика 24 канала