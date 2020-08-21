Лікарі радять українцям не нехтувати вакцинацією. Незабаром українцям пропонуватимуть і вакцину від COVID-19, яку вже розробляють іноземні науковці. Вакцинування від грипу важливе зараз, адже вже згодом настане холодна пора року, під час якої ризик захворіти є найбільшим. Про те, у який час найкраще вакцинуватись та кому це необхідно – читайте далі.

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук. Він зазначив, що обов'язково потрібно розрахувати час, коли саме варто робити вакцинацію.

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► Коли варто вакцинуватись

За його словами, найбільш ефективною є вакцина приблизно через пів року з моменту вакцинації. Однак з'являються антитіла вже через місяць.

Якщо нам треба дотягнути до квітня – травня, то логічно, що розпочати вакцинацію треба наприкінці вересня або у жовтні – листопаді. Тоді ми зачіпаємо дуже важкі місяці: січень, лютий, березень,

– пояснив Гайдук.

Він наголосив, що не варто думати, що при наявності вакцинації людина вже не хворітиме. "Люди захищені від тяжких форм, а не від хвороби", – сказав лікар.

Гайдук розповів, що перш ніж вакцинуватись, варто подивитись, чи термін придатності вакцини добрий. Також не варто хвилюватись за дієвість цієї вакцини. "Вакцину людям пропонують, ймовірно, того штаму, який буде дієвий. Працюють спеціальні наукові установи, які це вивчають і прогнозують", – зауважив Гайдук.

► Кому точно необхідно зробити вакцину

Як ствердив Ігор Гайдук, дуже важливо зробити вакцинацію 3 групам людей:

тим жінками, які планують вагітніти або вже вагітні, їм обов'язково треба вакцинуватись мертвою вакциною, а не живою. Лікар запевнив, що грип у вагітних дуже важко перебігає;

дітям, які хворіють частіше, ніж 10 разів на рік;

дорослим, у яких є певні хронічні захворювання.

Він наголосив, що ці 3 групи повинні бути масово охоплені вакцинуванням. Однак не варто байдуже ставитись до цього навіть тим людям, які не відносять себе до жодної з груп, адже кожен організм непередбачувано сприймає вірус.



Чи готові українці вакцинуватись від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу