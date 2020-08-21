Росія заявила, що випробування на безпеку їхньої вакцини проти коронавірусу завершились достроково. Тому наступного тижня розпочинається наступна фаза випробувань.

Перша і друга фаза випробувань вакцини "Супутник–V" звершились, повідомляє Naked Science.

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Розробники повідомили, що вже перевірили вакцину на безпеку. Відтак, наступного тижня препарат введуть 40 тисячам добровольцям. За словами російських фахівців, цього має вистачити, щоб зрозуміти ефективність препарату та прийняти рішення про необхідність його постійної реєстрації.

Як проходитимуть випробування російської вакцини на людях

Це буде рандомізоване та сліпе дослідження. Частина учасників отримають справжній препарат, а частина – плацебо. Ніхто з них не буде знати, що їм ввели насправді.

Випробування триватимуть три місяці. Після завершення терміну розробники порівняють рівень захворюваності серед вакцинованих і тих, хто отримав плацебо.

Також розробники планують вакцинувати людей з груп ризику (лікарів і вчителів). Тобто реальне число вакцинованих насправді буде понад 40 тисяч.

Фахівці запевняють, що пильно стежитимуть за станом усіх щеплених людей. Кожна доза "Супутник-V" отримає свій QR-код, а кожна вакцинована людина – додаток для смартфона, через який лікарі зможуть відстежувати її стан.