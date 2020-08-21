Россия заявила, что испытания на безопасность их вакцины против коронавируса завершились досрочно. Поэтому на следующей неделе начинается следующая фаза испытаний.

Первая и вторая фаза испытаний вакцины "Спутник-V" свершились, сообщает Naked Science.

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Разработчики сообщили, что уже проверили вакцину на безопасность. На следующей неделе препарат введут 40 тысячам добровольцев. По словам российских специалистов, этого должно хватить, чтобы понять эффективность препарата и принять решение о необходимости его постоянной регистрации.

Как будут проходить испытания российской вакцины на людях

Это будет рандомизированное и слепое исследование. Часть участников получат настоящий препарат, а часть – плацебо. Никто из них не будет знать, что им ввели на самом деле.

Испытания продлятся три месяца. После завершения срока разработчики сравнят уровень заболеваемости среди вакцинированных и тех, кто получил плацебо.

Также разработчики планируют вакцинировать людей из групп риска (врачей и учителей). То есть реальное число вакцинированных самом деле будет больше 40 тысяч.

Специалисты уверяют, что будут пристально следить за состоянием всех привитых людей. Каждая доза "Спутник-V" получит свой QR-код, а каждый вакцинированный человек – приложение для смартфона, с помощью которого врачи смогут отслеживать его состояние.