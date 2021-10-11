У вітаміні Д з'явився певний маркетинг. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-нутриціологиня Ірина Підлубна.

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Хронічна втома через низький вітамін Д

Лікарка вважає, що дуже часто трапляється синдром хронічної втоми. З 10 людей мають синдром приблизно 8 осіб.

Учені й лікарі почали шукати, чому раніше діти бігали, скакали та мали багато енергії. Сьогодні ж дітки сидять у приміщенні. Дорослі також не мають життєдайної енергії для звершень, аніж було раніше. Iрина Підлубна Нутриціологиня

На думку Підлубної, нутриціологія стала поширюватись в Україні та світі. Виявляється, вітамін Д має велике значення для людей. "Це правда. Я як лікарка-практикиня стикаюсь із цим кожного дня", – наголосила спеціалістка з нутриціології.

Чи можна замінити їжею нестачу вітаміну

За словами Підлубної, сьогодні нереально компенсувати нестачу вітаміну Д харчуванням. Люди рідко перебувають на сонці, а продукти не вміщують достатньої кількості вітаміну.

"Це пов'язано з різними чинниками. Наші предки більше були на вулиці й фізично працювали, а діти частіше грались на вулиці", – відзначила нутриціологиня.

Зверніть увагу! Для того, щоб мати оптимальний рівень вітаміну Д люди мають кожного дня перебувати на сонці по 3 години у шортах та футболці.

Як часто потрібно робити перевірки

Лікарка зауважила, що здійснювати перевірку на вітамін Д варто принаймні 1 раз на рік. Мовиться про людей віком після 30 років.

Краще це робити весною або восени, тому що період міжсезоння. Ми маємо зрозуміти, чи нам потрібно підвищувати рівень чи не потрібно,

– зазначила Підлубна.

Нутриціологиня пояснила, що у людей після 35 років рецептори сонячного світла змінюються. Це процес старіння. "Коли дитина буде на вулиці 20 хвилин улітку і бабуся, якій 70 років, то сприйняття сонце буде різне", – сказала лікарка.

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Підлубна: Передозування вітаміном можливе

Спеціалістка з нутриціології відмітила, що людина може передозуватись вітаміном Д. Це реально, якщо людина нічого не розуміє і приймає надто високі дози.

Нутриціологиня про особливості вітаміну Д: дивіться відео

"У медичній практиці зафіксовано єдиний у світі випадок перевищення вітаміну Д. Це було у населення одного міста, де викрали бочку з вітаміном Д, вважаючи, що це олія. На виробництві хліба продали цю бочку, напекли хліба, та люди наїлися", – пригадала Підлубна.

Довідка. У світі використовують фортифікацію продукції широкого споживання. Розвинені країни світу застосовують цей метод, розуміючи глобальність проблеми для всіх країн.

Лікарка повідомила, що бувають страшні інтоксикації, але без летальних випадків. Лише – прояви інтоксикації й отруєння.