Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в Biology Letters. Для аналізу науковці використали дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, інформацію закордонних урядів і записи з Великої Британії.

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При цьому у дослідженні враховували індекс людського розвитку (ІЛР), що включає тривалість життя, рівень освіти та доходи.

Результати свідчать, що при збільшенні ІЛР на 0,2 одиниці жінки виростають на 1,7 сантиметра та набирають 2,7 кілограма ваги. Чоловіки при цьому виростають на 4 сантиметри та важчають на 6,5 кілограма.

Чоловіки ростуть швидше

Науковці виявили, що зріст і вага людей збільшуються за покращення умов життя, однак у чоловіків це відбувається значно швидше. Зокрема, у Великій Британії, де ІЛР зріс на 0,14 за останнє століття, середній зріст жінок збільшився на 1,9% (із 159 до 162 сантиметрів). Водночас чоловіки виросли на 4% (із 170 до 177 сантиметрів.

У 1905 році кожна четверта жінка була вищою за середньостатистичного чоловіка. У 1958 році таких жінок залишилося лише одна з восьми,

– зазначив професор Льюїс Голзі з Рогемптонського університету.

Роль сексуального відбору

Науковці припускають, що більший зріст і вага чоловіків могли бути підсилені сексуальними уподобаннями жінок.

"Жінки можуть вважати високих чоловіків привабливішими через їхню здатність захищати партнерку та нащадків", — зазначив професор Голзі. Він додав, що вищий зріст свідчить про відсутність негативного впливу довкілля, що дозволило людині реалізувати свій фізичний потенціал.

Зауважте. Попередні дослідження також підтверджують, що жінки частіше вважають привабливими високих чоловіків, ніж чоловіки – низьких жінок.

Вплив харчування

За словами Майкла Вілсона, професора екології з Університету Міннесоти, чоловіки отримують більше вигоди від енергетично насиченого харчування.

"Вагітність і годування грудьми потребують значних енергетичних ресурсів, тому жінки мають екологічні обмеження. Чоловіки ж при кращому харчуванні швидше нарощують зріст і масу тіла", – зазначив Вілсон.

Дослідження є одним із ключів у розумінні еволюційного розвитку людського організму та впливу статевого відбору й умов життя на антропометричні показники.