Захворювання мигдаликів

Коли бактерії та віруси потрапляють до рота, а мигдалики з ними не справляються, то вони запалюються. Це називається тонзилітом, або ангіною. При тонзиліті мигдалики набрякають, запалюються лімфатичні вузли на шиї, болить горло і важко ковтати.

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Ще одна напасть, яка може ускладнити життя наших мигдаликів, – це каміння, або корки: скупчення мертвих клітин, слизу, частинок їжі, які потрапили до глибоких кишень мигдаликів. Корки можна навіть побачити у роті за допомогою дзеркала: вони виглядають як білі скупчення нальоту.

У них немає нічого страшного, і якщо люди вони не турбують, з ними можна не боротися. Але іноді вони викликають неприємний запах з рота та біль при ковтанні.

Полоскання допоможе при ангіні або корках

Полоскання горла сольовим розчином полегшує біль при запаленні мигдаликів. Але воно не запобігає інфекціям і не позбавить її. Найчастіше організм із нею впорається сам. А ви йому допоможете, якщо відпочиватимете, питимете багато рідини та зніматиме біль і жар, коли це потрібно.

Розчин для полоскання можна приготувати самостійно. Для цього треба розчинити 1/2 чайної ложки кухонної солі приблизно у 240 мілілітрах теплої води.

Полоскання сольовим розчином допомагає запобігти появі корків і позбутися їх, якщо вони вже є. Під час полоскання корки потроху відшаровуються.

Появу корок складно контролювати, але в цьому допоможе турбота про гігієну порожнини рота та чищення зубів двічі на день. Іноді при корках на мигдаликах лікарі можуть рекомендувати полоскати рот сольовим розчином після їжі.