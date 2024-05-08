Симптоми жовчнокамʼяної хвороби

Камені у жовчному міхурі можуть не викликати жодних симптомів. Якщо жовчний камінь застряє всередині протоки жовчного міхура, це може викликати жовчну кольку – раптовий сильний біль у животі, який зазвичай триває від 1 до 5 годин.

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Біль може бути в правому верхньому куті або в центрі живота, віддавати в спину, між лопатками або в праве плече і супроводжуватися нудотою або блюванням. У деяких людей розвивається ускладнення – запалення жовчного міхура або холецистит, який може протікати безсимптомно або постійно турбувати.

Камені у жовчному міхурі можуть викликати постійний біль, пожовтіння шкіри й очей та високу температуру.

Чому утворюються камені у жовчному міхурі

Вважається, що камені у жовчному міхурі утворюються через дисбаланс хімічного складу жовчі. У більшості випадків рівень холестерину в жовчі стає занадто високим, і надлишок холестерину перетворюється на каміння.

Фактори, які можуть збільшити ризик утворення каменів:

Жіноча стать, особливо після пологів або приймання протизаплідних з високим рівнем естрогену.

Надмірна вага чи ожиріння.

Вік 40 років і більше.

Вагітність.

Стани, що впливають на відтік жовчі.

Хвороба крона чи синдром подразненого кишківника.

Спадковість.

Харчування з низьким вмістом клітковини та високим вмістом жирів та холестерину.

Швидка втрата ваги чи операція зі зниження ваги.

Приймання антибіотика цефтріаксону.

Як лікують жовчнокамʼяну хворобу

Ліки для розчинення каміння у жовчному міхурі використовують рідко. Зазвичай їх призначають людям, яким протипоказана операція. Часто ці препарати є неефективними. Для розчинення жовчного каміння можуть знадобитися місяці або роки лікування, і, швидше за все, каміння сформується знову, якщо припинити лікування.

Якщо немає жодних симптомів, часто рекомендується активний моніторинг. Гастроентеролог може порадити уважно стежити за симптомами ускладнень, зокрема, чи посилюється біль у правому боці.

Лікування залежить від того, як біль впливає на повсякденне життя. Якщо біль легкий і нечастий, гастроентеролог може призначити знеболювальні для контролю нападів і дати поради з харчування.

Здорова дієта не вилікує каміння у жовчному міхурі, але допоможе контролювати біль. Раніше пацієнтам радили дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів, щоб зупинити збільшення каміння у жовчному міхурі. Але нещодавні дослідження показали, що це марно, тому що швидка втрата ваги в результаті такої дієти може спричинити їхній ріст.

Хірургічне лікування проводять, якщо камені в жовчному міхурі викликають біль у животі та ускладнення, жовтяницю або гострий панкреатит. У цих випадках хірург може рекомендувати операцію з видалення жовчного міхура – лапароскопічну холецистектомію.