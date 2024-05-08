Симптомы желчнокаменной болезни

Камни в желчном пузыре могут не вызывать никаких симптомов. Если желчный камень застревает внутри протока желчного пузыря, это может вызвать желчную колику – внезапную сильную боль в животе, которая обычно длится от 1 до 5 часов.

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Боль может быть в правом верхнем углу или в центре живота, отдавать в спину, между лопатками или в правое плечо и сопровождаться тошнотой или рвотой. У некоторых людей развивается осложнение – воспаление желчного пузыря или холецистит, который может протекать бессимптомно или постоянно беспокоить.

Камни в желчном пузыре могут вызвать постоянную боль, пожелтение кожи и глаз и высокую температуру.

Почему образуются камни в желчном пузыре

Считается, что камни в желчном пузыре образуются из-за дисбаланса химического состава желчи. В большинстве случаев уровень холестерина в желчи становится слишком высоким, и избыток холестерина превращается в камни.

Факторы, которые могут увеличить риск образования камней:

Женский пол, особенно после родов или приема противозачаточных с высоким уровнем эстрогена.

Избыточный вес или ожирение.

Возраст 40 лет и более.

Беременность.

Состояния, влияющие на отток желчи.

Болезнь крона или синдром раздраженного кишечника.

Наследственность.

Питание с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров и холестерина.

Быстрая потеря веса или операция по снижению веса.

Прием антибиотика цефтриаксона.

Как лечат желчнокаменную болезнь

Лекарства для растворения камней в желчном пузыре используют редко. Обычно их назначают людям, которым противопоказана операция. Часто эти препараты являются неэффективными. Для растворения желчных камней могут потребоваться месяцы или годы лечения, и, скорее всего, камни сформируются снова, если прекратить лечение.

Если нет никаких симптомов, часто рекомендуется активный мониторинг. Гастроэнтеролог может посоветовать внимательно следить за симптомами осложнений, в частности, усиливается ли боль в правом боку.

Лечение зависит от того, как боль влияет на повседневную жизнь. Если боль легкая и нечастый, гастроэнтеролог может назначить обезболивающие для контроля приступов и дать советы по питанию.

Здоровая диета не вылечит камни в желчном пузыре, но поможет контролировать боль. Ранее пациентам советовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров, чтобы остановить увеличение камней в желчном пузыре. Но недавние исследования показали, что это бесполезно, потому что быстрая потеря веса в результате такой диеты может вызвать их рост.

Хирургическое лечение проводят, если камни в желчном пузыре вызывают боль в животе и осложнения, желтуху или острый панкреатит. В этих случаях хирург может рекомендовать операцию по удалению желчного пузыря – лапароскопическую холецистэктомию.