Під час огляду у пацієнта виявили множинні точкові крововиливи по всій лівій нозі, особливо великий синець був на щиколотці. Спершу лікарі припустили, що це тромбоз глибоких вен, але обстеження цього не підтвердили.

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Чоловік поскаржився на біль у нозі та синці

Під час розмови із пацієнтом стало зрозуміло, що він не їсть фруктів та овочів через страх отримати алергічну реакцію, тож лікарі вирішили перевірили рівень вітаміну С у його крові.

І яким було їх здивування, коли вони побачили, що вміст вітаміну С був меншим за 5 мікромолів, при нормі 23 – 114 мікромолів на літр, Це наштовхнуло лікарів на думку, що причина нездужання – цинга.



Ось так виглядала нога пацієнта / Фото BMJ

Випадок настільки рідкісний, що лікарі його описали в науковому журналі. Адже у сучасному світі підхопити це рідкісне захворювання, що характеризується порушенням обмінних процесів на тлі гострого дефіциту вітаміну С, досить складно враховуючи різноманітність та доступність продуктів.

Як так сталось

Виявилося, що американець мав фобію стосовно харчової алергії та практично повністю відмовився від вживання фруктів і овочів.

Через деякий час він почав відчувати біль у лівій нозі, і на ній з’явилися синці. Уже потім, коли встановлений діагноз підтвердився, лікарі пояснили пацієнту, що у разі дефіциту вітаміну С часто страждає опорно-руховий апарат і розвивається схильність до кровотеч (особливо ясен).

Симптоми хвороби минули досить швидко – протягом кількох днів після початку приймання аскорбінової кислоти у дозуванні, встановленому лікарями.