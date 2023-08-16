Про те, які помилки в харчування є найбільш розповсюджені 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Зловживання цукром

Надмірна кількість цукру в раціоні призводить до зменшення еластичності шкіри та сприяє розвитку запальних процесів. Згідно з дослідженнями, високий рівень цукру в крові може вплинути на процес глікації, що пошкоджує білки, такі як колаген, які відповідають за пружність та здоров'я шкіри.

Нездорові жири

Заміна здорових жирів (поліненасичених та мононенасичених) на трансжири та насичені жири може спричинити збільшення запальних процесів в організмі, а це, своєю чергою, пов'язане зі старінням і ризиком розвитку хронічних захворювань.

Недостатній прийом антиоксидантів

Антиоксиданти є ключовими у боротьбі зі стресом оксидативного типу, що викликає старіння клітин. Недостатній прийом антиоксидантів з їжею може призвести до накопичення вільних радикалів, які пошкоджують клітини і тканини. Антиоксиданти містяться у таких продуктах: чорниця, гранат, ківі, шпинат, броколі, капуста, кавун, гарбуз, морква, овес, ячмінь, пшениця, лосось та інші жирні риби і т.д..

Недостатня кількість білка

Білок є будівельним матеріалом для наших клітин, тканин та м'язів. Недостатній прийом білка може призвести до втрати м'язової маси, зниження еластичності шкіри та загального зниження життєвого тонусу.

Порушення водного балансу

Зволожена шкіра – це ключовий аспект збереження її молодості. Недостатній прийом води може призвести до втрати вологості, що робить шкіру більш схильною до зморшок та інших ознак старіння.

Дотримання раціонального та збалансованого способу харчування може відіграти критичну роль у збереженні молодості та загального здоров'я. Запобігання п'яти вищезазначених помилок допоможе зменшити швидкість процесу старіння і зберегти здоров’я на багато років вперед. Ваше харчування повинно стати важливою ланкою у ланцюгу довголіття та добробуту.