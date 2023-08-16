Во время осмотра у пациента обнаружили множественные точечные кровоизлияния по всей левой ноге, особенно большой синяк был на лодыжке. Сначала врачи предположили, что это тромбоз глубоких вен, но обследование этого не подтвердили.

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Мужчина пожаловался на боль в ноге и кровоподтеки

Во время разговора с пациентом стало ясно, что он не ест фруктов и овощей из-за страха получить аллергическую реакцию, поэтому врачи решили проверить уровень витамина С в его крови.

И каково было их удивление, когда они увидели, что содержание витамина С было менее 5 микромолов, при норме 23 – 114 микромолов на литр. Это натолкнуло врачей на мысль, что причина недомогания – цинга.



Вот так выглядела нога пациента.

Случай настолько редок, что врачи его описали в научном журнале. Ведь в современном мире подхватить это редкое заболевание, характеризующееся нарушением обменных процессов на фоне острого дефицита витамина С, сложно учитывая разнообразие и доступность продуктов.

Как так случилось

Оказалось, что у американца была фобия в отношении пищевой аллергии и практически полностью отказался от употребления фруктов и овощей.

Через некоторое время он начал чувствовать боль в левой ноге, и на ней появились синяки. Уже потом, когда установленный диагноз подтвердился, врачи объяснили пациенту, что при дефиците витамина С часто страдает опорно-двигательный аппарат и развивается склонность к кровотечениям (особенно десны).

Симптомы болезни прошли довольно быстро – в течение нескольких дней после начала приема аскорбиновой кислоты в дозировке, установленной врачами.