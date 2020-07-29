Команда японських і американських науковців "розбудила" мікроби, які пролежали у відкладеннях на дні Тихого океану приблизно 100 мільйонів років.

Весь цей час мікроорганізми виживали за допомогою невеликої кількості кисню. Коли ж їх помістили в сприятливе середовище, вони почали розмножуватися, повідомляє Science Alert.

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Знайшли бактерії в південній частині Тихого океану на глибині 5700 метрів нижче рівня моря, для цього вченим довелося пробурити стометрові свердловини.

Досліджували знали, що в ґрунті мають бути стародавні мікроорганізми, тому хотіли перевірити, скільки вони проіснували й чи живі ще – на друге особливо не сподівалися. Однак аналіз показав, що 99,1% мікроорганізмів не перетворилися в скам'янілості, а все ще були живі.

Спочатку в відкладеннях знайшли тільки по тисячі клітин на кубічний сантиметр, але коли в ґрунт додали поживні речовини, їх вдалося розмножити до мільйона клітин на кубічний сантиметр.

Яке значення має відкриття

За словами вчених, це відкриття демонструє витривалість мікроорганізмів: якщо вони змогли так довго існувати в настільки важких умовах на Землі, то цілком можуть пристосуватися і до середовища інших планет і небесних тіл Сонячної системи.