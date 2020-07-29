Команда японских и американских ученых "разбудила" микробы, которые пролежали в отложениях на дне Тихого океана примерно 100 миллионов лет.

Все это время микроорганизмы выживали с помощью небольшого количества кислорода. Когда же их поместили в благоприятную среду, они начали размножаться, сообщает Science Alert.

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Нашли организмы в южной части Тихого океана на глубине 5700 метров ниже уровня моря, для этого ученым пришлось пробурить стометровые скважины.

Исследовали знали, что в почве должны быть древние микроорганизмы, поэтому хотели проверить, сколько они просуществовали и живы ли еще – на второе особенно не надеялись. Однако анализ показал, что 99,1% микроорганизмов не превратились в окаменелости, а все еще были живы.

Сначала в отложениях нашли только по тысяче клеток на кубический сантиметр, но когда в почву добавили питательные вещества, их удалось размножить до миллиона клеток на кубический сантиметр.

Какое значение имеет открытие

По словам ученых, это открытие демонстрирует выносливость микроорганизмов: если они смогли так долго существовать в столь тяжелых условиях на Земле, то вполне могут приспособиться и к среде других планет и небесных тел Солнечной системы.