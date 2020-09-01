Літо вже завершилось, а це означає, що деякі люди можуть страждати від осінньої хандри. Її часто називають ще осінньою "депресією". Про те, як побороти осінню хандру та що робити для профілактики – читайте в нашому матеріалі.

Поява осінньої "депресії", за думкою експертів, може бути пов'язана зі стресом після завершення сезону відпусток, з початком нового навчального року. Ще однією причиною може стати коріння себе через те, що не вдалося досягти бажаних цілей впродовж літа. Це особливо актуально цьогоріч, коли багато планів змінила пандемія коронавірусу.

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Найпоширеніші симптоми осінньої хандри

Хандра – це поганий настрій, який пов'язаний з такими негативними емоціями, як сум, тривога, роздратованість та інші. Цей стан можуть спровокувати різні фактори, і його не варто плутати зі справжньою депресією. Однією з причин осінньої хандри є зменшення кількості сонячного світла, що призводить до падіння рівня серотоніну. Серотонін впливай на настрій, апетит і режим сну. Крім того, зменшується кількість гормону мелатоніну, який змушує нас відчувати себе сонним і депресивним.

Основні симптоми осінньої хандри:

поганий настрій і депресія;

надмірна тривога та занепокоєння;

роздратованість;

сонливість, втома, млявість;

втрата інтересу до повсякденної діяльності.



Що таке осіння хандра / Фото kellysthoughtsonthings.com

Як застерегти себе від осінньої хандри

Встигність схопити останні літні дні

Намагайтеся частіше гуляти та відпочивати на свіжому повітрі, доки вересень теплий, а темнішати ще не починає так рано. Розплануйте вересневі вихідні позитивними подіями та відпочинком. Додайте пункти, які не встигли виконати влітку.

Більше світла для організму

Спеціалісти рекомендують частіше бути на вулиці у світлий час доби, аби максимально використати сонячне світло. Запускайте більше світла в кімнату. Також, якщо потрібно, лягайте спати раніше. Це допоможе побороти втому та денну сонливість.

Фізичні вправи

Навіть довгі пішохідні прогулянки принесуть користь вашому організму. Крім того, для покращення настрою можна займатись фізичними вправами. Вони є важливими для всіх проблем психічного здоров’я, проте займатись ними потрібно не менше, ніж 30 хвилин.

Змініть свій раціон

Осінь багата на сезонні продукти, з яких можна приготувати супи та теплі страви. Улюблена та корисна їжа може допомогти покращити настрій.

Почніть щось нове

Прибирання будинку, новий образ, навчальні курси та майстеркласи – будь-які позитивні нові враження корисні, особливо під час меланхолії.

Організуйте собі затишок ззовні та всередині

Замість того, щоб асоціювати осінь з негативними переживаннями, погляньте на неї по-іншому. Намагайся думати про те, що це надає затишку, замість того, щоб думати про майбутні холод та дощ.

Хорошим стимулом цьому стане зміна обстановки у вашому домі: як варіант, накиньте на ліжко плед, додайте затишні подушки. Кімнату можна оздобити ліхтариками, осінніми квітами чи сухоцвітами, які стоятимуть ще довгий час.



З осінньою хандрою можна боротися, зробивши затишок вдома / Фото pinterest

Як відрізнити хандру від депресії

Якщо деякі з цих симптомів тривають понад 2 тижні – необхідно звернутись за допомогою до лікаря: