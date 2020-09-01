Лето уже закончилось, а это значит, что некоторые люди могут страдать от осенней хандры. Ее часто называют еще осенней "депрессией". О том, как побороть осеннюю хандру и что делать для профилактики – читайте в нашем материале.

Появление осенней "депрессии", по мнению экспертов, может быть связано со стрессом после завершения сезона отпусков, с началом нового учебного года. Еще одной причиной может стать обвинение себя в том, что не удалось достичь желаемых целей в течение лета. Это особенно актуально в этом году, когда много планов изменила эпидемия коронавируса.

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Самые распространенные симптомы осенней хандры

Хандра – это плохое настроение, связанное с такими негативными эмоциями, как печаль, тревога, раздражительность и другие. Это состояние могут спровоцировать различные факторы, и его не стоит путать с настоящей депрессией. Одной из причин осенней хандры является уменьшение количества солнечного света, что приводит к падению уровня серотонина. Серотонин влияет на настроение, аппетит и режим сна. Кроме того, уменьшается количество гормона мелатонина, который заставляет нас чувствовать себя сонным и депрессивным.

Основные симптомы осенней хандры

плохое настроение и депрессия;

беспокойство и чрезмерная тревога;

раздражительность;

вялость, сонливость и усталость;

потеря интереса к повседневной деятельности;



Что такое осення хандра

Как предостеречь себя от осенней хандры

Успейте насладиться последними летними днями

Старайтесь чаще гулять и отдыхать на свежем воздухе, пока сентябрь теплый, а темнеть еще не начинает так рано. Распланируйте сентябрьские выходные положительными событиями и отдыхом. Добавьте пункты, которые не успели выполнить летом.

Больше света для организма

Специалисты рекомендуют чаще быть на улице в светлое время суток, чтобы максимально использовать солнечный свет. Запускайте больше света в комнату. Также, если нужно, ложитесь спать пораньше. Это поможет побороть усталость и дневную сонливость.

Физические упражнения

Даже длинные пешеходные прогулки принесут пользу вашему организму. Кроме того, для улучшения настроения можно заниматься физическими упражнениями. Они важны для всех проблем психического здоровья, однако заниматься ими нужно не менее 30 минут.

Измените свой рацион

Осень богата на сезонные продукты, из которых можно приготовить супы и теплые блюда. Любимая и полезная пища может помочь улучшить настроение.

Начните что-то новое

Уборка дома, новый образ, учебные курсы и мастеркласы – любые положительные новые впечатления полезны, особенно при меланхолии.

Организуйте себе уют снаружи и внутри

Вместо того, чтобы ассоциировать осень с негативными переживаниями, посмотрите на нее по-другому. Старайтесь думать о том, что это придает уюта, вместо того, чтобы думать о будущих холоде и дождях.

Хорошим стимулом этом станет изменение обстановки в вашем доме: как вариант, накиньте на кровать плед, добавьте уютные подушки. Комнату можно украсить фонариками, осенними цветами или сухоцветами, которые будут стоять еще долгое время.



С осенней хандрой можно бороться, сделав уют дома / Фото pinterest

Как отличить хандру от депрессии

Если некоторые из этих симптомов продолжаются более 2 недель – необходимо обратиться за помощью к врачу: