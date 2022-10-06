Окситоцин лікує серце

Дослідники виявили, що окситоцин стимулює переміщення стовбурових клітин із зовнішнього шару серця в середній шар, де вони перетворюються в м’язову тканину, яка генерує серцеві скорочення. Це можна використовувати для сприяння регенерації клітин серця після серцевого нападу.

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Ми з'ясували, що окситоцин, нейропептид, також відомий як гормон кохання, здатний активувати механізми відновлення серця в пошкоджених серцях рибок даніо та людських клітинних культурах, відкриваючи двері для потенційних нових методів лікування для регенерації серця у людей,

– зазначили науковці.

В яких процесах задіяний окситоцин

Нейрогормон окситоцин добре відомий тим, що сприяє зміцненню соціальних зв’язків і створює відчуття задоволення, наприклад, від мистецтва, фізичних вправ або сексу. Але цей гормон виконує багато інших функцій, таких як регуляція лактації та скорочення матки у жінок, а також регуляція еякуляції, транспортування сперми та вироблення тестостерону у чоловіків. Окситоцин впливає і на інші аспекти поведінки – наприклад, на довірливість і схильність до впливу алкоголю.

Тепер біологи з університету штату Мічиган з'ясували, що гормон має й інші корисні властивості. Їх відкрили під час експериментів над рибками даніо – вчені ушкоджували їхні серця рідким азотом та спостерігали за регенерацією. Що більша була концентрація окситоцину, то швидше орган відновлювався. Досліди з культурами людських клітин показали такі ж результати.