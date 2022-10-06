Окситоцин лечит сердце

Исследователи обнаружили, что окситоцин стимулирует перемещение стволовых клеток из наружного слоя сердца в средний слой, где они превращаются в мышечную ткань, генерирующую сердечные сокращения. Это можно использовать для содействия регенерации клеток сердца после сердечного приступа.

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Мы выяснили, что окситоцин, нейропептид, также известный как гормон любви, способен активировать механизмы восстановления сердца в поврежденных сердцах рыбок данио и человеческих клеточных культурах, открывая двери для потенциальных новых методов лечения для регенерации сердца у людей,

– отметили ученые.

В каких процессах задействован окситоцин

Нейрогормон окситоцин хорошо известен тем, что способствует укреплению социальных связей и создает чувство удовольствия, например, от искусства, физических упражнений или секса. Но этот гормон выполняет многие другие функции, такие как регуляция лактации и сокращения матки у женщин, а также регуляция эякуляции, транспортировки спермы и выработка тестостерона у мужчин. Окситоцин влияет и на другие аспекты поведения – например, на доверительность и склонность к воздействию алкоголя.

Теперь биологи из университета штата Мичиган выяснили, что гормон обладает и другими полезными свойствами. Их открыли в ходе экспериментов над рыбками данио – ученые повреждали их сердца жидким азотом и наблюдали за регенерацией. Чем больше была концентрация окситоцина, тем быстрее орган восстанавливался. Опыты с культурами человеческих клеток показали такие же результаты.