Как происходило исследование

В исследовании использовали данные о состоянии здоровья почти 1,1 миллиона человек, проживавших на острове Монреаль за период с 2000 по 2014 годы. Их сопоставили с измерениями шума, зарегистрированными примерно 200 шумомерами по всему острову в течение этого периода.

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В течение исследуемого периода более 25 000 человек госпитализировали из-за инсульта, или 2,5% населения в возрасте 45 лет и старше. Ишемических инсультов (более 21 тысячи) было в пять раз больше, чем геморрагических (4 тысячи). Ишемические инсульты возникают, когда тромб блокирует кровеносный сосуд в мозге, тогда как при геморрагическом инсульте кровеносный сосуд в черепе разрывается.

Шум повышает риск инсульта

На острове Монреаль окружающий шум самый высокий у больших дорог. Полученные данные подтвердили, что люди, живущие вблизи этих шоссе, подвергаются большему риску инсульта. Ученые также установили, что каждое увеличение внешнего шума на 10 децибел (дБА) повышает риск инсульта на 6%.

Это исследование дополняет международный доклад, опубликованный в июне Институтом влияния на здоровье, в котором проанализированы 353 научных статьи, опубликованных в период с 1980 по 2019 год, о влиянии на здоровье загрязнения воздуха, связанного с транспортом.

Как влияет шум на людей