Як відбувалося дослідження

В дослідженні використали дані про стан здоров’я майже 1,1 мільйона людей, які проживали на острові Монреаль за період з 2000 по 2014 роки. Їх зіставили з вимірюваннями шуму, зареєстрованими приблизно 200 шумомірами по всьому острову протягом цього періоду.

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Протягом досліджуваного періоду понад 25 000 людей госпіталізували через інсульт, або 2,5% населення у віці 45 років і старше. Ішемічних інсультів (понад 21 тисячу) було в п’ять разів більше, ніж геморагічних (4 тисячі). Ішемічні інсульти виникають, коли тромб блокує кровоносну судину в мозку, тоді як при геморагічному інсульті кровоносна судина в черепі розривається.

Шум підвищує ризик інсульту

На острові Монреаль навколишній шум найвищий біля великих доріг. Отримані дані підтвердили те, що люди, які живуть поблизу цих шосе, піддаються більшому ризику інсульту. Науковці також встановили, що кожне збільшення зовнішнього шуму на 10 децибелів (дБА) підвищує ризик інсульту на 6%.

Це дослідження доповнює міжнародну доповідь, опубліковану в червні Інститутом впливу на здоров’я, в якій проаналізовано 353 наукові статті, опубліковані в період з 1980 по 2019 рік, про вплив на здоров’я забруднення повітря, пов’язаного з транспортом.

Як впливає шум на людей