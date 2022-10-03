Нове дослідження було зосереджено на кровотворенні, яке відбувається здебільшого у кістковому мозку. Це процес, за допомогою якого наше тіло створює нові клітини крові, деякі з яких є імунними клітинами або моноцитами.

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Нове дослідження сну

Отже, головне питання, яке вивчалось у дослідженні, полягало в тому, як сон впливає на кровотворення, і, зокрема, на виробництво моноцитів (імунні клітини). Першим кроком був набір 14 здорових дорослих для експерименту зі сном.

Перед групою було поставлено завдання забезпечити здоровий сон протягом шести тижнів, щонайменше 7,5 години на добу. Після перерви група провела шість тижнів, скоротивши свій сон приблизно на 90 хвилин приблизно до 6 годин на добу. Зразки крові були взяті у різних фазах експерименту.

Брак сну негативно впливає на імунітет

Дослідники виявили, що всього шість тижнів порушення сну призвели до значних змін у стовбурових та прогеніторних клітинах (HSPC) – тих стовбурових клітинах, які зрештою стають моноцитами. Структура ДНК HSPC у людей з браком сну була змінена, внаслідок чого вони стали більш схильні до запальних станів.

Потім дослідники перейшли до мишачих моделей. Результати випробувань на людях були відтворені у дослідженнях на тваринах, але дослідники також виявили сигнали, що свідчать про те, що пошкодження стовбурових клітин від нестачі сну може не повернутись до норми при поновленні нормального режиму.

Миші продовжували виробляти надмірну кількість пошкоджених імунних стовбурових клітин після повернення до нормального сну. За словами вчених, це свідчить про те, що нестача сну може відігравати важливу роль у прискоренні процесу старіння імунної системи.