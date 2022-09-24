Нове дослідження виявило, що цикли неспання та сну викликають метаболічні зміни та впливають на уподобання нашого організму щодо харчування. Дослідники виявили, що ті, хто довго не спить, мають меншу здатність використовувати жири для отримання енергії, тобто жири можуть накопичуватися в організмі та підвищувати ризик діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

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Жайворонки (люди, які вважають за краще бути активними вранці) спалюють більше жирів та є більш активними протягом дня з вищим рівнем аеробної підготовки, ніж "сови" (люди, люблять бути активними пізніше вдень і вночі).

Нове дослідження впливу хронотипу на метаболізм

Дослідники з Університету Рутгерса розділили учасників на дві групи (ранню та пізню) на основі їхнього "хронотипу". Вони використовували передову візуалізацію для оцінки маси тіла та складу тіла, а також виміряли чутливість до інсуліну та зразки дихання для вимірювання жирового та вуглеводного обміну.

За учасниками спостерігали протягом тижня, щоб оцінити їхню поведінку протягом дня. Вони дотримувалися дієти з контролем калорійності та харчування, і їм довелося не їсти всю ніч, щоб мінімізувати вплив дієти на результати. Рівень аеробної підготовленості перевіряли за допомогою завдання на нахил, де нахил підвищувався на 2,5% кожні дві хвилини, доки учасник не досяг точки виснаження.

Сови мають вищий ризик діабету

Дослідники виявили, що жайворонки спалюють більше жиру для отримання енергії під час відпочинку та під час фізичних вправ, ніж сови. Ранні птахи також були більш чутливими до інсуліну.

Тобто совам потрібно більше інсуліну для зниження рівня глюкози в крові, а їхній організм віддає перевагу вуглеводам як джерелу енергії, а не жирам. Порушена здатність цієї групи реагувати на інсулін вказує на більший ризик діабету 2 типу та/або серцевих захворювань. Причина цієї метаболічної різниці між жайворонками та совами поки невідома та потребує подальшого дослідження.