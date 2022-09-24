Новое исследование выявило, что циклы бодрствования и сна вызывают метаболические изменения и влияют на предпочтения нашего организма в отношении питания. Исследователи обнаружили, что те, кто долго бодрствует, имеют меньшую способность использовать жиры для получения энергии, то есть жиры могут накапливаться в организме и повышать риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Жаворонки (люди, которые предпочитают быть активными утром) сжигают больше жиров и более активны в течение дня с более высоким уровнем аэробной подготовки, чем "совы" (люди, любящие быть активными позже днем и ночью).

Новое исследование влияния хронотипа на метаболизм

Исследователи из Университета Рутгерса разделили участников на две группы (раннюю и позднюю) на основе их "хронотипа". Они использовали передовую визуализацию для оценки массы тела и состава тела, а также измерили чувствительность к инсулину и образцы дыхания для измерения жирового и углеводного обмена.

За участниками наблюдали в течение недели, чтобы оценить их поведение в течение дня. Они соблюдали диету с контролем калорийности и питания, и им пришлось не есть всю ночь, чтобы минимизировать влияние диеты на результаты. Уровень аэробной подготовленности проверяли с помощью задания на наклон, где наклон повышался на 2,5% каждые две минуты, пока участник не достиг точки истощения.

Совы имеют более высокий риск диабета

Исследователи обнаружили, что жаворонки сжигают больше жира для получения энергии во время отдыха и во время физических упражнений, чем совы. Ранние птицы также были более чувствительны к инсулину.

То есть совам нужно больше инсулина для снижения уровня глюкозы в крови, а их организм предпочитает углеводы как источник энергии, а не жиры. Нарушенная способность группы реагировать на инсулин указывает на больший риск диабета 2 типа и/или сердечных заболеваний. Причина этой метаболической разницы между жаворонками и совами пока неизвестна и требует дальнейшего исследования.